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"Kako god se ovi izbori završili, oni ne znače i kraj istorije. Ko god da na njima pobedi i formira Vladu, predlažem mu da počne razgovore o Vojvodini. Jer, Ti (Aleksandre Vučiću) dobro znaš da ko neće da RAZGOVARA, posle mora da PREGOVARA".

Ovo je poručio Nenad Čanak, jedan od najvećih promotera Studentske liste, koji je time samo potvrdio pravi plan ove liste - OTCEPLJENJE VOJVODINE! Jasno je - program Studentske liste je - Vojvodina republika, odnosno promena Ustava kako bi se zemlja zvala "Republika Srbija i Vojvodina".

- Nenad Čanak nije rekao ništa što je nepoznato našoj javnosti i o čemu je on govorio decenijama, ali je ovaj put je najavio i sled događaja ako tzv. Studentska lista pobedi na izborima - kaže za Kurir Istoričar Srđan Graovac.

On podseća da je nakon 5. oktobra 2000. godine, grupacija koja je tada došla na vlast - to morala da plati nezavisnošću Crne Gore!

- O tome su svedočili i sami akteri tih događaja. Pogledamo li strukturu Studentske liste, lako čemo uočiti da bi oni dolazak na vlast svojim mentorim morali da plate nezavisnom Vojvodinom. Stoga nije ni čudno što je prvi na njihovoj listi Ilija Srdanović neko ko ima bliske veze sa Milom Đukanovićem koji je plan o nezavisnosti Crne Gore sprovodio u prvoj deceniji 2000-ih - objašnjava Graovac i podseća:

Srđan Graovac Foto: Kurir TV

- Pogotovo, ne treba da nas čudi sve ovo ako znamo da se na toj listi nalazi 24 osobe koji su imenom i prezimenom stale u odbranu Dinka Gruhonića nakon sramnih, skandaloznih i šovinističkih izjava koji je imao u javnosti a koje su bile usmerene protiv srpskog naroda i crkve! Upravo taj Dinko Gruhonić je možda trenutno najznačajniji ideološki protagonista vovođanskoh separatizma, a ne treba posebno podvlačiti da je dotični Srdanović deo njegove organizacije "Pobunjeni univerzitet".

Vučićeve proročke reči

Aleksandar Vučić je zaista proročki prepoznao te planove blokadera još u januaru 2025. godine, kada je i kazao da je krajnji cilj blokaderskog pokreta odvajanje Vojvodine od Srbije.

A p re nekoliko dana, upravo je Vučić na mitingu u Sremskoj Mitrovici rekao da je to mesto bilo drugo se narod okupio i rekao: nećete da nam otcepite Vojvodinu!

- Pošto smo videli, i tada na vreme, osetili da iza cele priče se kriju i Bojan Pajtić i Nenad Čanak i svi oni koji bi želeli da odvajaju Vojvodinu od Srbije. I na vreme smo to prepoznali. I uspeli smo, uspeli smo u tome da, pre svega, podignemo slobodarsku Srbiju koja je krenula da se odupire. I ne zaboravite: mnogo je teško onima koji hoće da razbiju Srbiju kada Srbin oseti da mu državu uzimaju. Zato je bilo važno, jer je to bila klica otpora po celoj Srbiji, onima koji su uz inostranu pomoć želeli državu da nam sruše - poručio je Vučić.

Nosilac liste "Aleksandar vučić - Ujedinjena Srbija" je i danas poručio da rušenja Srbije i cepanja i otcepljivanja Vojvodine neće biti kao ni bilo kakvih razgovora, ni pregovora na tu temu.

- Možemo da razgovaramo o tome šta žele građani na severu Srbije, šta žele ljudi u Vojvodini, koje nove puteve, koje nove bolnice, koje nove pruge, naučno-tehnološke parkove, fakultete, univerzitete, o svemu možemo da razgovaramo.

A o federalizaciji, konfederalizaciji ili rušenju Srbije nećemo da razgovaramo, ma kako vi za to imali podršku bilo koga iz inostranstva. I ono što je takođe važno, što je vaš ideolog naglasio i velikim boldovanim slovima podvukao, kako je Kosovo "nezavisno" - jeste u delu zemalja u svetu tako prihvaćeno, ali za Srbiju i za srpski narod nije, i nikada neće. I za veći deo sveta nije.. Žao mi je što tako mislite, gospodine Srdanoviću, a drago mi je što ste konačno iskazali, preko iz usta Nenada Čanka, šta je to što je vaša politika - poručio je Vučić, koji je danas takođe sproveo svoju ideju u delo.

Naime, Aleksandar Vučić poneo je stolicu za prvog na Studentskoj listi Iliju Srdanovića, kojeg redovno zove na TV debatu, a ovaj se ne odaziva.