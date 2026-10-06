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Generalni konzul Srbije u Njujorku, Vladimir Božović, u opoziciono nastrojenom portalu "Serbian Times", namenjenom našoj dijaspori u Americi, slavi prevrat 5. oktobra 2000. Božović je rekorder u srpskoj politici pošto je zahvaljujući promeni stranačke pripadnosti u vlasti duže i od Aleksandra Vučića, pa kao da je sad rešio da izvede novi salto, pošto mu preti suđenje za seksualno zlostavljanje zaposlenog.

Voleli bi reprizu

Vučić je istakao da je to bila revolucija, delom uvezena i plaćena spolja, koja je donela stratešku i suštinsku katastrofu našem narodu. On je podsetio da su posle petooktobarskih promena usledili progon i pogrom srpskog naroda na KiM, a nakon toga i pripreme za otcepljenje Crne Gore. Takođe, da je Srbija bila ekonomski razorena i uništena, a da je 500.000 ljudi ostalo bez posla.

- Danas u dosovskim, studentskim medijima, kažu da se čeka pobeda nad Vučićem, pošto će to valjda da bude novi 5. oktobar - upozorio je Vučić.

Samo nekoliko sati kasnije, u "Serbian Times" Božović je izneo opoziciono-blokadersku definiciju da su se Srbi 5. oktobra na ulici izborili protiv izborne krađe i za demokratske promene.

- Ovo je i dan sećanja na velike propuštene šanse da izgradimo bolje i pravednije društvo, u kom korupcija i organizovani kriminal neće ugrožavati njegov opstanak i budućnost - napisao je generalni konzul Srbije.

Vladimir Božović rođen je u Nikšiću 1970. odakle je došao u Beograd na školovanje. Prema podacima sa sajta Agencije za borbu protiv korupcije od 21. decembra 2023., Božović je stekao značajno imanje koje se s godinama uvećavalo. Šta je sad to ovog državnog službenika s platom od 5.739,92 američka dolara navelo da pošalje ovakvo otvoreno pismo, koje je objavljeno samo na portalu Serbian times i Instagram nalogu ovog medija? Korisnici ove društvene mreže odmah su dali svoju ocenu: "Prešaltavanje", "sad promenio ploču", "haha, sad se setio", "izborio se, ali samo za sebe"...

Izvor Srpskog telegrafa kaže da je Božoviću ovo jedina, mada mala nada da se spase sudskog postupka.

Shvatio da je gotov

- Božović je shvatio je da je gotov, pa je počeo da se umiljava blokaderima. On je seksualno zlostavljao zaposlenog, a o tome postoji beleška i podneta je prijava. Osim toga, tražio je još para da može da troši bez pokrića po Njujorku, ali mu nisu dali, pa sad pljuje preko medija. Božović ima dva vozača i isto toliko sekretara, a 14 zaposlenih praktično je oterano s posla zbog njegovog bahaćenja - kaže izvor.

Prema njegovim rečima, Božović je u junu vraćen u Beograd, ali se on potom bez odobrenja vratio u Njujork. Izvor kaže i da Božovića zovu "ministar spoljnih poslova", te dodaje da je posle njegovog odlaska iz ambasade u Podgorici u kasi otkriven manjak od 20.000 evra.

Bez odgovora

Pitanja ovim povodom Srpski telegraf poslao je generalnom konzulu Vladimiru Božoviću, preko Generalnog konzulata u Njujorku, i Ministarstvu spoljnih poslova Srbije. Odgovore još nisu dobili.

Potekao iz SPO

Vladimir Božović bio je šef Pravnog saveta SPO i advokat porodica poginulih u pokušaju atentata na Vuka Draškovića na Ibarskoj magostrali 1999. Podsetimo, među žrtvama je bio i Veselin Bošković, brat Danice Drašković.

Upravo je SPO 2004. delegirao Božovića na funkciju generalnog inspektora Resora javne bezbednosti u MUP, gde je ministar tad bio Dragan Jočić iz DSS s kojim je bio u stalnom sukobu. Iz kabineta ministra zamerali su mu da koristi funkciju za sopstvenu promociju, a onda su se pojavile optužbe da Božović unutar Inspektorata stvara paralelnu obaveštajnu strukturu i navodno prisluškuje visoke oficire policije i političke neistomišljenike. Sukob je okončan u maju 2007, kad je Vlada Srbije ukinula Generalni inspektorat. Vrhovni sud je kasnije utvrdio da je smena bila nezakonita, pa je Božović 2012. vraćen u MUP, uz isplatu zaostalih zarada od preko pet miliona dinara neto.

Božović je u međuvremenu prešao u SNS, gde je postao član Glavnog odbora, a kasnije je prešao u diplomatiju, prvo kao ambasador u Crnoj Gori, a zatim kao generalni konzul u Njujorku.

Majstor ga tužio za prevaru

Kragujevačka policija pozvala je Vladimira Božovića na saslušanje kao osumnjičenog za prevaru (KTR 193/07). Majstor je tvrdio da mu Božović duguje nekoliko hiljada evra za radove u kući njegovog oca. Božović je to demantovao, a javnih podataka o daljem toku postupka nema.

Psovao saobraćajca

U februaru 2019. pauk beogradskog Parking servisa u Ulici Koste Stojanovića pokušao je da odnese nepropisno parkirani "pežo" Božovićeve supruge. Prema medijskim izveštajima, Božović je vređao saobraćajca i točkom automobila prešao preko noge radnika Aleksandra M. (27).

Bogata primanja

Ambasador (27.12.2019. - 15.07.2023) 4.403,64 evra

Generalni kozul (od 21.11.2023) 5.739,92 dolara

* Podaci Agencije za borbu protiv korupcije

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Stan, jednosoban 58

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Stan, četvorosoban 127