Slušaj vest

Nasilje nad ženama koji sprovode pripadnici i simpatizeri Studentske liste ponovo je izbilo u prvi plan nakon incidenta u utorak Valjevu, kada su u napadnute Nina Kuburović, novinarka Tanja Zdravković i još jedna žena, a koje se desilo manje od nedelju nakon što si simpatizeri blokadera, predvođenim prvim na svojoj listi Ilijom Srdanovićem udarili pesnicom u glavu aktivistkinju Srpske napredne stranke Ljiljana Cvjetković u Novom Sadu!

Međutim, ovo su nažalost samo poslednji slučajevi u nizu blokaderskog iživljavanja nad ženama, jer se slobodno može reći da su ceo njihov pokret od početka, ali i kampanju obeležilo upravo najrazličitije nasillje nad ženama: od najsramnijih uvreda, pretnji silovanjem pa sve do fizičkih napada!

Naime, blokaderi su od samog početka poseban pik imali upravo na žene koje su vređali, pogrdno nazivali "ćacikama" i upućivali im i druge uvrede, pretili im silovanjima, a neretko i fizički povređivali. I sam Ilija Srdanović koji je prvi na studentskoj listi ima istoriiju najnižih uvreda i pogrdnih reči upućenih upravo ženama!

Da stvar bude gora, nakon svega ovoga još jedna kandidatkinja Studentske liste Ana Dimitrijević je pred celom Srbijom, odbila je da osudi najvulgarnije reči i uvrede koje je prvi čovek sa njihove liste Ilija Srdanović uputio novinarki RTS-a Vesni Radosavljević!

Biljana Šahrimanjan Obradović iz Centra za stratešku analizu govori za Kurir da nasilje nad ženama, kao ni nasilje ili pritisak prema političkim protivnicima, ne sme biti deo političke kampanje , bez obzira na to kojoj političkoj opciji pripadaju. Nažalost, to zna iz prve ruke jer je zbog svojih stavova koje javno iznosi i sama bila često na meti.

Biljana Šahrimanjan Obradović, Centar za stratešku analizu Foto: Kurir Televizija

- Politička borba treba da se vodi argumentima, programima i odgovornošću, a ne zastrašivanjem, širenjem mržnje preko društvenih mreža i fizičkog nasilja. Granica mora biti jasna da političko neslaganje nikada nije opravdanje za nasilje. Kao neko ko je godinama izložen javnom životu, pretrpela sam i nažalost i dalje trpim pretnje i pritiske na društvenim mrežama zbog svojih stavova koje javno i odgovorno iznosim. Ali upravo zato želim da budem jasna, sloboda govora ne može postojati ako se ljudi zastrašuju zato što misle drugačije. Političko neslaganje je legitimno, nasilje nije. Nasilje nije politika, a zastrašivanje nije argument - govori Obradović i napominje:

- Ko god da je meta: žena, muškarac, novinar, političar, aktivista ili građanin - mora imati pravo da govori bez straha. Demokratija se ne meri time koliko glasno govorimo kada se slažemo, već koliko štitimo pravo drugoga da govori kada se ne slažemo!

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević najoštrije je osudio napad na žene u Valjevu i poručio da za nasilje nema mesta u političkoj borbi, rekavši da je to "dno političkog bezumlja i agresije". On je pozvao policiju i tužilaštvo da reaguju i da se utvrdi odgovornost svih učesnika incidenta.

- Fizički napad na Ninu Kuburović i Tanju Zdravković, čupanje za kosu i polivanje vodom od strane pristalica takozvane "Studentske liste", predstavlja dno politike bezumlja, mržnje i agresije koju već mesecima propagira politička konkurencija. Ovo nije nikakva borba za bolju budućnost, već ogoljeno nasilje nad ženama koje pokazuje šta je jedina politika naših protivnika - zastrašivanje, udaranje i maltretiranje onih koji misle drugačije. Srbija je zemlja u kojoj se garantuje bezbednost svima i u kojoj nasilje nad ženama nikada neće biti tolerisano, niti predstavljano kao politički legitimna borba - poručio je prvi čovek SNS.

Oglasila se i Asocijacija novinara Srbije, koja je osudila napad na novinarku Tanju Zdravković i Ninu Kuburović i zatražila hitnu reakciju nadležnih institucija.

ANS Foto: Nemanja Nikolić

- Granica je pređena. Kada politička netrpeljivost preraste u vređanje, ponižavanje i fizički nasrtaj, više ne govorimo o različitim stavovima. Govorimo o nasilju i ozbiljnom upozorenju za čitavo društvo. Ako danas ćutimo na polivanje, vređanje i čupanje žena za kosu zbog drugačijeg mišljenja - šta je sledeće? Prebijanje? Linč? Vešanje? Ubijanje neistomišljenika? Gde se ovo završava? Ko želi Srbiju u kojoj čovek u čoveku više ne vidi sugrađanina, već neprijatelja? Ko nas uči da je onaj ko misli drugačije legitimna meta? - navodi se u saopštenju ANS.

Da podsetimo, tokom napada u Valjevu došlo je do fizičkog obračuna, čupanja za kosu i polivanja vodom, a incident su podstakle pristalice tzv. "Studentske liste" kada su prepoznali kandidatkinju sa liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Ninu Kuburović koja je došla da isprati obraćanje Aleksandra Vučića okupljenim građanima u Valjevu.

03:33 "KRENULA SAM SA DRUGARICAMA KA SKUPU I NALETELI SMO NA 80 BLOKADERA" Nina Kuburović ekskluzivno za Kurir o detaljima incidenta u Valjevu: Bili su kao besni psi! Izvor: Kurir televizija