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Aleksandar Vučić je umešan političar, ogromnog iskustva i u ovom trenutku je verovatnije i izvesnije da će ostati na vlasti i nakon izbora, a ako se vlast promeni neizvesno je kakva će ta vlast biti, kaže nekadašnja ministarka spoljnih poslova Hrvatske Vesna Pusić.

Pusićeva je to rekla komentarišući predstojeće vanredne izbore u Srbiji, ukazavši da se za uticajne političare kaže da nije važno koju instituciju vode.

- Vučić je izbegao ograničenje koje kaže da su predsednički mandati ograničeni na dva. Za sedam meseci mu ističe mandat pa je odlučio da se kandiduje za premijera i na tu će funkciju transferisati svoju moć - rekla je Pusićeva za zagrebačku N1.

Ona je istakla da smatra da će Studentska lista sigurno dobiti neku podršku, ali da ne zna da li će im to biti dovoljno.

- Vučić je ovim manevrom osigurao da ostane na vlasti ako pobedi na vanrednim izborima, a ako bi pobedila Studentska lista, ne zna se koja bi politika nastupila jer su dosta lavirali u stavovima. U ovom je trenutku verovatnije i izglednije da će Vučić ostati na vlasti i nakon izbora, a ako se vlast promeni neizvesno je kakva će ta vlast biti. Sigurno je da neće biti kao Vučićeva jer nemaju korene u medijima i biznisu i institucijama kakve ima Vučić - rekla je Pusićeva i dodala: