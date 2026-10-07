Slušaj vest

Aleksandar Vučić je umešan političar, ogromnog iskustva i u ovom trenutku je verovatnije i izvesnije da će ostati na vlasti i nakon izbora, a ako se vlast promeni neizvesno je kakva će ta vlast biti, kaže nekadašnja ministarka spoljnih poslova Hrvatske Vesna Pusić.

Pusićeva je to rekla komentarišući predstojeće vanredne izbore u Srbiji, ukazavši da se za uticajne političare kaže da nije važno koju instituciju vode.

- Vučić je izbegao ograničenje koje kaže da su predsednički mandati ograničeni na dva. Za sedam meseci mu ističe mandat pa je odlučio da se kandiduje za premijera i na tu će funkciju transferisati svoju moć - rekla je Pusićeva za zagrebačku N1.

Ne propustitePolitikaBLOKADERSKI MERIDIJAN Poznata kladionica pretvorila se u političkog aktera! SMANJILI KVOTE SNS-u, A POJAČALI STUDENTSKU LISTU Ohrabruju blokadere i apstinente
tiket Meridian kladionica politika klađenje SNS Studentska lista
Politika"ON JE U NAJTEŽIM TRENUCIMA NAJJAČI" Stručnjaci o Vučiću: Ovakav lider ne postoji u Evropi, Srbija uz njega ne staje i to ljudi poštuju!
Screenshot 2026-10-05 155156.png

  Ona je istakla da smatra da će Studentska lista sigurno dobiti neku podršku, ali da ne zna da li će im to biti dovoljno.

- Vučić je ovim manevrom osigurao da ostane na vlasti ako pobedi na vanrednim izborima, a ako bi pobedila Studentska lista, ne zna se koja bi politika nastupila jer su dosta lavirali u stavovima. U ovom je trenutku verovatnije i izglednije da će Vučić ostati na vlasti i nakon izbora, a ako se vlast promeni neizvesno je kakva će ta vlast biti. Sigurno je da neće biti kao Vučićeva jer nemaju korene u medijima i biznisu i institucijama kakve ima Vučić - rekla je Pusićeva i dodala:

- Vučić je političar ogromnog iskustva i umeća da situaciju uvek okrene u svoju korist. Ima i neke vrlo umešne medijske i PR savetnike i pomagače, a i neke spoljne pomagače pa je pitanje kakav će rezultat biti! 

Ne propustitePolitika"O TOME NEĆE BITI NI RAZGOVORA, NI PREGOVORA" Vučić poslao najmoćniju poruku: O federalizaciji, konfederalizaciji ili rušenju Srbije nećemo da razgovaramo!
Screenshot 2026-10-06 105612.png
PolitikaTRESE SE NAJVEĆA SVETSKA BERZA - VUČIĆ UBEDLJIVO VODI ZA PREMIJERA SRBIJE! Polymarket objavio najnovije prognoze: Blokaderima procenti u strmoglavom padu (FOTO)
Aleksandar Vučić
Društvo"Hvala Vam za život" Ove reči Milijana stalno šalje Vučiću, a on je njeno ime izgovorio u punoj Areni: Dete sad vidi u mraku - Srbija uvezla lek od pola miliona
Aleksandar Vučić Milijana Petrović
PolitikaTRAMPE, SRBINE! AMERIČKI PREDSEDNIK STAVIO TAČKU NA SVE DILEME! Isplatila se Vučićeva politika partnerstva sa svima
tramp vucic.jpg