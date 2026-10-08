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Studentska lista je do sada dovoljno otkrila o ljudima, stavovima i političkim idejama koje je okupila pod svoju kapu da već može da se napravi prilično jasan foto-robot njenih glavnih ciljeva. A vrhovni cilj, ako se sve što je do sada izašlo na videlo posmatra kao celina, jeste - baciti Srbiju na kolena.

Od otcepljenja Vojvodine, preko prekida čvrstih veza sa Republikom Srpskom i proglašavanja zločina u Srebrenici genocidom, do priznanja nezavisnosti Kosova i Metohije i zadovoljavanja interesa susedstva, od Crne Gore i Hrvatske do BiH, pred javnošću se polako sklapa slika projekta koji je dugo pokušavao da se predstavi kao nešto sasvim drugo.

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Posebno je pitanje zašto svega toga nema u 11 tačaka koje Studentska lista nudi građanima na štandovima i preko kojih traži njihovo poverenje na izborima. U njima nema jasnog odgovora na pitanje kakav bi bio odnos prema Republici Srpskoj, Kosovu i Metohiji, najosetljivijim nacionalnim pitanjima ili zahtevima koji dolaze iz pojedinih centara u regionu.

Ali ideolozi i glasnogovornici Studentske liste, poput Bojana Pajtića, Nenada Čanka, Jova Bakića i drugih, potrudili su se da saznamo šta je zaista njihov plan i cilj. 

Studentska lista je zato kolosalna obmana u samom paketu koji se građanima nudi. Jedno se govori na štandovima, dok ono što su do sada pokazali ljudi okupljeni oko Studentske liste govori o nečemu sasvim drugom.

Jer ako su se već oko ovog projekta okupili pojedinci i organizacije sa stavovima koji zadiru u najvažnija državna i nacionalna pitanja, onda birač ima pravo da zna da li glasa za 11 tačaka sa flajera ili za čitav politički paket koji se iza njih krije.

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Milan Knežević o Iliji Srdanoviću: Flajer za roštilj umesto programa Izvor: TV Prva

A taj paket podrazumeva i snažan oslonac na strane finansijere, nevladin sektor i medije koji su dobili zadatak da taj projekat predstave u prihvatljivom svetlu i sakriju njegove stvarne posledice.

Što je više ljudi okupljenih oko Studentske liste otkrivalo svoje stavove, to je manje prostora ostajalo za priču da je reč samo o apolitičnom studentskom pokretu. Pred javnošću se, korak po korak, formirao foto-robot projekta koji bi trebalo da oslabi Srbiju, njene državne pozicije i veze sa Srbima u regionu.

Upravo zato 11 tačaka nisu dovoljne da se proceni šta bi Studentska lista radila kada bi dobila političku moć. Mnogo važnije je pogledati šta su do sada govorili i radili ljudi koje je okupila, kakve su poruke slali i sa kim su se povezivali.

I dobro je što je to izašlo na videlo pre 25. oktobra.

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