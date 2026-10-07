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Maja Mrnuštik iz Lige Socijaldemokrata Vojvodine (LSV) Nenada Čanka pozvala je danas građane BiH i Republike Srpske da se "ne mešaju" u izborni proces u Srbiji i ne učestvuju na izborima, iako pravo glasa na republičkim izborima imaju državljani upisani u birački spisak, bez obzira na to gde žive.

- Drage moje Bosanke i Bosanci, dragi stanovnici građanke i građani Republike Srpske. Vi ste vaše predstavnike izabrali. Sad pustite nas da izaberemo svoje i nemojte nam se mešati u to molim vas- navela je Mrnuštik u objavi na Instagramu.

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Ona je iznela tvrdnju da su aktivisti Studentske liste napadani i proterani iz Republike Srpske pa zato, prema njenim rečima "nije ni kulturno ni zakonito da se mešate u naše stvari, pogotovu ako time činite krivično delo na teritoriji Srbije, što učestvovanje u izbornoj krađi jeste".

- Jer ako budete učestvovali u izbornoj krađi u Srbiji tražićemo da vam se oduzmu dvojna državljanstva i da vam se trajno zabrani ulazak u Srbiju -zapretila je Mrnuštik.

Šta kaže Ustav?

Član 38 Ustava Srbije izričito kaže da državljanin Republike Srbije ne može biti proteran, ni lišen državljanstva, ni prava da ga promeni.

Pretnja oduzimanjem državljanstva Srbima iz Republike Srpske, ili bilo kom drugom državljaninu sa dvojnim državljanstvom, zato što koristi biračko pravo, direktno udara u taj član.