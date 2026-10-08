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Rok za objavljivanje zbirne izborne liste za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar ističe 9. oktobra u ponoć, a Republička izborna komisija (RIK) proglasila je 19 izbornih lista, od kojih je jedna u međuvremenu povučena.

Od proglašenih lista devet ima položaj izborne liste nacionalne manjine, a rok za podnošenje izbornih lista istekao je 4. oktobra.

Prva proglašena izborna lista za vanredne parlamentarne izbore je lista koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke koja nosi naziv ''Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija'' a druga je izborna lista je "Ivica Dačić - Faktor stabilnosti" koalicije Socijalističke partije Srbije, Jedinstvene Srbije, Socijaldemokratske partije Srbije i Zelenih Srbije.

Foto: Marko Karović

Kao treća je proglašena izborna lista "Studentska lista - Studenti pobeđuju", dok je četvrta izborna lista koalicije okupljene oko Sandžačke demokratske partije (SDP) i Crnogorske demokratske partije (CDP) pod nazivom "Rasim Ljajić - Ljudski SDP/CDP" i ova lista ima status manjinske liste.

Peta je izborna lista "Savez vojvođanskih Mađara - dr Balint Pastor" koja na izborima, takođe, učestvuje kao lista nacionalne manjine kao i izborna lista Stranke pravde i pomirenja (SPP) koja nosi naziv "Usame Zukorlić Pokret za ujedinjenje".

Sedma je izborna lista "Ruska stranka Srbija u BRIKS-u - Slobodan Nikolić", koja će na izborima, takođe, učestvovati kao lista nacionalne manjine, a osma proglašena je izborna lista koalicije Autentična desnica - Novi DSS - Monarhisti, koja nosi naziv "Autentična desnica - dr Miloš Jovanović - Novi DSS - Monarhisti, Srpska koalicija - Nada, Nacionalno demokratska alternativa, Nova demokratska stranka Srbije, Pokret za Kraljevinu Srbiju, Odvažno srpski".

Pod brojem devet je izborna lista "Evropska Srbija: Marinika Tepić, Zdravko Ponoš, Stranka slobode i pravde, Srbija centar srce, Solidarnost, Samoodbrana, Oslobođenje" dok je pod brojem 10 izborna lista "SDA Sandžaka - Čuvari Sandžaka", koja ima položaj izborne liste nacionalne manjine.

Izborna lista "Bogoljub Karić - Pokret snaga Srbije - BK" je pod brojem 11, dok je pod brojem 12 izborna lista "Liberalno zelena stranka - za slobodnu i čistiju Srbiju".

Trinaesta izborna lista je "Biram pravdu-biram budućnost-koalicija Snaga- prof. dr Ferid Bulić-Vasilios Provelegios-Stranka budućnosti i razvoja-Građanska stranka Grka Srbije", a ova lista ima status manjinske liste, kao i pod brojem 14 izborna lista "Stranka rusko-srpskog jedinstva-Rusi i Srbi braća zauvek".

Pod brojem 15 je izborna lista "Ćale, ovo je za tebe-Petar Đurić-premijer Srbije", a pod brojem 16 je izborna lista "Vladimir Gajić-Alternativa za Srbiju-Narodna stranka, Bunt-Prava Srbija".

Pod brojem 17 je izborna lista "Albanska koalicija" koju čine Partija za demokratsko delovanje, Alternativa za promene, Demokratska partija, Demokratska partija Albanaca, Pokret za demokratski proces, Pokret za reforme, Demokratska unija Albanaca koja ima položaj izborne liste nacionalne manjine.

Pod brojem 18 je izborna lista slovačke nacionalne manjine "Majka Srbija-Gruda".