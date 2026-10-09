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Pisac i publicista, poznat i kao teoretičar zavere Dejan Lučić - koji je do juče u svojim emisijama propagirao podršku blokaderima - sada je, nakon što je svima postalo jasno koji je pravi program Studentske liste, razočarano konstatovao da su se i njemu otvorile oči!

- Nema studenata, na vrhu su 25 ljudi koji su sabraća Dinka Gruhonjićaiz raznoraznih nevladinih organizacija - rekao je Lučić u podkastu Balkan Info.

On je dodao da iza te liste "ne stoje studenti i građani Srbije, već nevladine organizacije i nemačka obaveštajna služba BND. Lučić kaže da je cilj ove grupacije otcepljenje Vojvodine, priznavanje nezavisnosti Kosova i uvođenje sankcija Rusiji, poručivši da je Studentska lista - studentska košulja, a da se unutra nalaziHitler.

- U pozadini svega se nalazi BND kome je bitno da dođe politička garnitura koja će da omogući da se otcepi Vojvodina i da bi oni mogli da kontrolišu Dunav. Kad su izbacili studente sa Kosova i Metohije sve mi je bilo jasno - "kad mi budemo došli na vlast, Šiptari će sa nama da budu vrlo kooperativni". Zato što će oni da "skinu gaće" i priznaće Kosovo. To je sve dogovoreno - kaže Lučić.

Dodaje da su "unutra ljudi koji misle potpuno drugačije nego mi, a nazivaju se zvanično Srbima zato što su se rodili u Srbiji".

- Da li su se ovi zakleli da će priznati Kosovo, uvesti sankcije Rusiji, primiti Srbiju u NATO i pokupiti srpsku decu da idu u rat protiv Rusa? Pa naravno da jesu. To je studentska košulja, a unutra se nalazi Hitler. Imaju Jevreji jednu poštapalicu za nas Srbe. Kaže "Srbi su pojedinačno pametni, ali su grupno glupi". Srušili smo Miloševića što nije bio dovoljno rodoljub, pa smo dobili Đinđića i ekipu koju su pustili Šiptari, po naređenju Amerikanaca, da dođu na vlast. I potpisali su svojevremeno onaj ugovor u Budimpešti da će pomoći priznavanje Crne Gore - kazao je Lučić.

Podsetimo, nedavno se Dejan Lučič našao u centru skandala, kada je u svojoj emisiji ugostio bivšu tužiteljku Jasminu Paunović, koja je prvobitno bila među prvih 10 kandidata na Studentskoj listi. U emisiji je izrekla opasne najave o scenariju nakon narednih izbora, i zajedno s Lučićem nastavila sramnu kampanju targetiranja i dehumanizacije Aleksandra Vučića, nosioca liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

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