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Član Predsedništva Srpske napredne stranke i gradski menadžer Miroslav Čučković saopštio je danas da je pruga do aerodroma završena i da je Aleksandar Vučić na funkciji premijera Srbije jedina garancija da će posao biti završen.

On je objavio i video snimak sa gradilišta pruge koja spaja železničku mrežu sa Aerodromom „Nikola Tesla” i kompleksom EXPO 2027 (Nacionalni stadion) i predstavlja jedan od ključnih infrastrukturnih projekata u Beogradu.