Nju mora da prati jedna lepa i grandiozna Železnička stanica na Novom Beogradu. Baš onakva kakvu Beograđani zaslužuju, rekao je Čučković
Za Beograđane
"VUČIĆ KAO PREMIJER - GARANCIJA DA ĆE POSAO BITI ZAVRŠEN" Čučković: Pruga do aerodroma gotova, do kraja godine stiže do Ekspa
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Član Predsedništva Srpske napredne stranke i gradski menadžer Miroslav Čučković saopštio je danas da je pruga do aerodroma završena i da je Aleksandar Vučić na funkciji premijera Srbije jedina garancija da će posao biti završen.
On je objavio i video snimak sa gradilišta pruge koja spaja železničku mrežu sa Aerodromom „Nikola Tesla” i kompleksom EXPO 2027 (Nacionalni stadion) i predstavlja jedan od ključnih infrastrukturnih projekata u Beogradu.
- Poštovani Beograđani, pruga do aerodroma je završena. Do kraja godine stiže do Ekspa. Nadalje ide ka Obrenovca. Nju mora da prati jedna lepa i grandiozna Železnička stanica na Novom Beogradu. Baš onakva kakvu Beograđani zaslužuju. Živeli naši graditelji - rekao je Čučković.
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