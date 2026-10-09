"AKO DOĐEMO NA VLAST, ODMAH UVODIMO SANKCIJE RUSIJI" Đilas potvrdio šta bi bilo kad bi bilo: Krenuo od Expa, preko Rusije ŠTA JE SLEDEĆE?!
Prvi kandidat na listi "Evropska Srbija" Dragan Đilas danas je potvrdio da bi ta lista, ukoliko dođe na vlast odmah uvela sankcije Rusiji i potpuno uskladila spoljnu politiku sa Evropskom unijom!
Kako se navodi u saopštenju Stranke slobode i pravde, za tu listu "beskompromisni prioritet" je evropski put, a ne, kako je navedeno, "sedenje na dve stolice".
- Sa tom listom svi znaju na čemu su. To je pitanje opstanka i pred građanima je najčistiji izbor - rekao je Đilas, saopštila je SSP.
Podsećamo, Dragan Đilas je izjavio da bi otkazao projekat Expo 2027 koji bi Srbiju pozicionirao u centar svetske pažnje, kao i da će da će "biti ispitani svi ugovori, javne nabavke i tokovi novca povezani sa tim projektom, naročito njegova bezbednost po ljudske živote".
Na to je reagovao i lider SNS Miloš Vučević koji je rekao da taj projekat predstavlja istorijsku priliku za ekonomski zamah, modernizaciju infrastrukture i globalnu afirmaciju Srbije, dok najave o njegovom otkazivanju od strane opozicije odražavaju odsustvo vizije i politiku blokiranja razvoja zemlje.