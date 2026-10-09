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Prvi kandidat na listi "Evropska Srbija" Dragan Đilas danas je potvrdio da bi ta lista, ukoliko dođe na vlast odmah uvela sankcije Rusiji i potpuno uskladila spoljnu politiku sa Evropskom unijom!

Kako se navodi u saopštenju Stranke slobode i pravde, za tu listu "beskompromisni prioritet" je evropski put, a ne, kako je navedeno, "sedenje na dve stolice".

- Sa tom listom svi znaju na čemu su. To je pitanje opstanka i pred građanima je najčistiji izbor - rekao je Đilas, saopštila je SSP.

Podsećamo, Dragan Đilas je izjavio da bi otkazao projekat Expo 2027 koji bi Srbiju pozicionirao u centar svetske pažnje, kao i da će da će "biti ispitani svi ugovori, javne nabavke i tokovi novca povezani sa tim projektom, naročito njegova bezbednost po ljudske živote".