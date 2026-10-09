Slušaj vest

Prvi kandidat na listi "Evropska Srbija" Dragan Đilas danas je potvrdio da bi ta lista, ukoliko dođe na vlast odmah uvela sankcije Rusiji i potpuno uskladila spoljnu politiku sa Evropskom unijom!

Kako se navodi u saopštenju Stranke slobode i pravde, za tu listu "beskompromisni prioritet" je evropski put, a ne, kako je navedeno, "sedenje na dve stolice".

- Sa tom listom svi znaju na čemu su. To je pitanje opstanka i pred građanima je najčistiji izbor - rekao je Đilas, saopštila je SSP.

Podsećamo, Dragan Đilas je izjavio da bi otkazao projekat Expo 2027 koji bi Srbiju pozicionirao u centar svetske pažnje, kao i da će da će "biti ispitani svi ugovori, javne nabavke i tokovi novca povezani sa tim projektom, naročito njegova bezbednost po ljudske živote".

Na to je reagovao i lider SNS Miloš Vučević koji je rekao da taj projekat predstavlja istorijsku priliku za ekonomski zamah, modernizaciju infrastrukture i globalnu afirmaciju Srbije, dok najave o njegovom otkazivanju od strane opozicije odražavaju odsustvo vizije i politiku blokiranja razvoja zemlje.

Ne propustitePolitikaFRKA IZMEĐU DS I ĐILASOVE LISTE! Žuti traže dokumentaciju o overenim potpisima 'Evropske Srbije' u Novom Pazaru: "Ne mogu ni da priđu cenzusu" (FOTO)
dragan-djilas-srdjan-milivojevic.jpg
Politika"IZBORI SU JEDINO MERILO NARODNE VOLJE" Đilasu zasmetalo okupljanje patriotskih snaga, Vučević mu održao lekciju: Konstrukcije propalog bloka ne iznenađuju
Miloš Vučević Dragan Đilas
Politika"NEMAŠ TI MONOPOL NA UNIŠTENJE SRBIJE, MOŽDA STUDENTSKA LISTA IMA BRŽI NAČIN" Brkati Bradonja o žalopojkama Đilasa i blokaderima
Dragan Đilas
PolitikaBRUTALNO PONIŽAVANJE MEĐU BLOKADERIMA! Aleksića nazvali slepcem, Đilasu rekli da je procenat masti u "Mojoj kravici" veći od procenta njegovih glasača! (FOTO)
blokaderi.jpg