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Kandidat Studentske liste na mestu 27 - Dejan Šoškić - bivši guverner NBS i profesor Ekonomskog fakulteta, građanima Srbije predstavljen je kao veliki ekonomski stručnjak - kao da je narod zaboravio kako je živeo od oktobra 2001. do 2012. godine - a Kurir ekskluzivno objavljuje dokumenta koja dokazuju sumnjive poslove, sukob interesa i to baš u periodu kada je Šoškić obavljao najviše funkcije u Narodnoj banci Srbije!

Sada, kada se kandidat Studentske liste ponovo nudi građanima Srbije kao spasilac privrede, maske su konačno pale! Dokumentacija ne laže! Dok je narod trpeo posledice ekonomske krize, Šoškić i njegova mreža saradnika gradili su privatnu imperiju unutar samog srca finansijskog sistema Srbije.

Višestruki sukobi interesa

Dejan Šoškić, takozvani ekspert sa Studentske liste, je tokom obavljanja javne funkcije predsednika Saveta NBS istovremeno bio direktor i suvlasnik privatne firme Centar za investicije i finansije (CIF)!

Kako se vidi iz dokumenta, Šoškić je za predsednika Saveta NBS izabran 26. marta 2009. godine, dok se na mestu direktora CIF-a nalazio do 17. jula iste godine. Tako je gotovo četiri meseca istovremeno obavljao javnu funkciju i rukovodio privatnom kompanijom.

Dejan Šoškić - odluka o imenovanju za predsednika Saveta NBS Foto: Kurir

Šoškić je ostao suvlasnik CIF-a do 20. aprila 2010. godine, odnosno više od godinu dana nakon izbora na funkciju predsednika Saveta NBS.

Dejan Šoškić - ostao suvlasnik CIF-a do 20. aprila 2010. Foto: Kurir

Dejan Šoškić je takođe imao angažman u Ekonomskom savetu predsednika Vlade Srbije, na čijem je čelu tada bio Mirko Cvetković. Šoškić je bio član tog tela od njegovog osnivanja u januaru 2009. godine, a sa te pozicije povukao se u julu 2010, kada je imenovan za kandidata za guvernera NBS.

To znači da je Šoškić više od godinu dana bio u svesnom sukobu interesa, jer je istovreeno bio predsedi Saveta NBS i član ekonomskog saveta presednika Vlade!

Milionske uplate banaka Šoškićevoj firmi

Posebnu pažnju privlače navodi o finansiranju Šoškićeve kompanije CIF od strane banaka i osiguravajućih društava. Među finansijerima CIF-a bili su JUBMES, Findomestic, Credy i Srpska banka, kao i Dunav društvo za upravljanje dobrovoljnim penzionim fondom.

Privredna banka Beograd je u jednoj tranši, mesec dana nakon Šoškićevog izbora za guvernera NBS, uplatila CIF-u 4.891.529 dinara. U istom periodu, od 2010. do 2013. godine, ta banka je ukupno uplatila kompaniji 15.245.950 dinara.

Takođe, Takovo osiguranje je tokom 2012. godine uplatilo CIF-u 5.301.444 dinara (oko 47.000 evra), dok je u periodu od 2012. do 2014. ukupan iznos uplata premašio 6,5 miliona dinara (oko 58.000 evra).

Narodna banka Srbije je Privrednoj banci Beograd oduzela dozvolu za rad 26. oktobra 2013. godine, dok je Takovo osiguranju dozvola oduzeta 2014. godine, kada je pokrenut postupak likvidacije.

Navedeni podaci otvaraju pitanja o poslovnim odnosima privatne kompanije i finansijskih institucija koje su bile pod nadzorom NBS.

Svoje ljude iz CIF-a zaposlio u NBS

Ne samo da je Šoškićeva privatna firma dobijala ove milionske uplate, već su pojedinci povezani s njegovim privatnim biznisom bili angažovani u Narodnoj banci Srbije.

Profesor doktor Branko Urošević je, kako se vidi iz dokumenata, bio angažovan kao savetnik guvernera Dejana Šoškića, a istovremeno se dovodi u vezu sa osnivanjem CIF-a.

1/10 Vidi galeriju Dokumentacija o Dejanu Šoškiću Foto: Kurir

Doktor Miloš Božović, angažovan u NBS na poslovima stručne pomoći u unapređenju informacionog sistema za upravljanje deviznim rezervama, prethodno je preuzeo Šoškićev udeo u CIF-u, u visini od 55 odsto, a istovremeno je bio direktor kompanije i zaposlen u NBS.

Kao dodatna sporna okolnost je slučaj profesora doktora Boška Živkovića, koji je nasledio Šoškića na mestu predsednika Saveta guvernera NBS, a istovremeno bio suvlasnik CIF-a. Živković je bio i član Ekonomskog saveta predsednika Vlade Srbije, a Agencija za sprečavanje korupcije zatražila je njegovu ostavku na tu funkciju zbog mogućeg sukoba interesa.

Neodgovoran odnos prema poslu

Dejana Šoškića tražio je od Agencije za sprečavanje korupcije da mu dozvoli da bude guverner sa nepunim radnim vremenom! Naime, Šoškić je tražio da da deo vremena bude guverner NBS, i da mi bude omogućeno da deo vremena radi kao vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Agencija za sprečavanje korupcije odbila je takav zahtev, uz obrazloženje koje se odnosilo na složenost i obim poslova koje obavlja guverner centralne banke.

Lažne tvrdnje u medijima

Dejan Šoškić je u više navrata tvrdio da od 2009. godine nema veze sa CIF-om, odnosno da nema vlasnički udeo u toj firmi. Međutim, istina je drugačija: Šoškić je tek 20. aprila 2010. godine poklonio pet odsto udela u CIF-u Milošu Božoviću.

Kada su mediji počeli da se bave ovim slučajem, Šoškić menja izjavu i počinje da govori kako nema nikakve veze sa CIF-om od kada je postao guverner.

To je klasična zamena teze.

Radi se o tome da je Dejan Šoškić istovremeno obavljao javnu funkciju predsednika Sveta NBS i bio direktor i suvlasnik privatne firme CIF! Dakle, ne govori se o funkciji guvernera NBS (kako tvrdi kandidat Studentske liste) već o funkciji predsednika Saveta NBS.

Dokazana preplitanja privatnih biznisa sa državnim funkcijama, stotine hiljada evra od banaka koje su potom otišle u stečaj, te udomljavanje biznis partnera direktno u fotelje Narodne banke Srbije, jasna su slika sistema u kom je bio jedan od lidera Studentske liste, i u kom su se javni resursi podređivali privatnom džepu.