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Kada Aleksandar Vučić, kandidat za premijera i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", nešto obeća građanima Srbije, to nije jeftina politička floskula niti prazno obećanje za slikanje pred kamerama, već garancija da će posao biti urađen tačno u onom roku u kom je i rečeno!

Jedan od dokaza koji pokazuje marljivost posvećenost i neumoran rad Vučića, jeste, kada je tokom obilaska gradova Srbije, tačnije u okolini Novog Pazara, obećao jednoj porodoci da će u što kraćem roku da omogući izgradnju puta u tom delu grada.

- Nećete da čekate godinu dana na to. U narednim danima ćemo da uradimo 3,2 kilometara do Vranovine. Je l vam to u redu, je l pošteno? Dobićete asfalt. To je put pet metara širine i u roku od dva meseca će biti završen, imaćete pistu. To radi Pazar put koji najbolje i najbrže radi - kazao je Vučić, a potom se obratio jednoj meštanki i šaljivo poručio:

- Vidim gospođo da mi ne verujete, vidim da se radujete, ali mi ne verujete.

I dok bi mnogi na političkoj sceni na to zaboravili već sutradan, mašine su krenule na teren odmah nakon posete. Vredno se radilo, pa je tako, kako je i rekao Vučić, asfaltirani put, baš kao pista, bio gotovo za svega mesec i po dana!

Upravo u ovakvim primerima ogleda se suštinska razlika između praznih reči i konkretnih dela. Ovo je čista potvrda politike rada, truda, neprekidnog ulaganja i borbe za svakog čoveka u našoj zemlji i strpljivo slušanje potreba građana. Dok jedni nude haos i blokade, politika Aleksandra Vučića garantuje mir, ekonomsku stabilnost, razvoj infrastrukture i napredak svakog sela i grada u Srbiji, a to se vidi na primerima iz dana u dan!

U videu ispod možete pogledati kako izgleda asfaltirani put, baš onako kako je i Vučič najavio da će biti: