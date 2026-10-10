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Studenti Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, u ime svih studentskih organizacija i okupljenih oko Studentskog parlamenta, uputili su punu, snažnu i nedvosmislenu podršku studentima Republike Srpske, Uniji studenata Republike Srpske i Studentskom parlamentu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

U saopštenju koje odzvanja duhom zajedništva i bratske ljubavi, ističe se da je briga studenata iz Republike Srpske ujedno i briga njihovih vršnjaka sa Kosova i Metohije.

- Braćo i sestre, sa Kosova i Metohije šaljemo vam bratsku ljubav i poruku čvrstog zajedništva: vaša briga je i naša briga, vaše dostojanstvo čuvamo kao svoje, a vašu privrženost srpskom narodu delimo svim srcem - navodi se u saopštenju.

Studenti Univerziteta u Prištini snažno podržavaju zaključke usmerene ka očuvanju Republike Srpske, srpskog identiteta, pravoslavne vere, Kosova i Metohije, te tradicionalnih porodičnih vrijednosti i zajedništva Srpske i Srbije. Takođe, pružaju punu podršku pravu na suprotstavljanje omalovažavanju naroda i nametanju kolektivne krivice, naglašavajući opredeljenje za očuvanje narodnog dostojanstva i slobode.

Podsećajući na zajedničku istorijsku golgotu i teške uslove kroz koje su prolazile generacije u Republici Srpskoj i na Kosovu i Metohiji, studenti naglašavaju da iz ličnog iskustva života u neizvjesnosti najbolje razumeju značaj slobodnog doma, školovanja i očuvanja identiteta.

- Iz tog iskustva izvire naša podrška vama. Ona je bratska, iskrena i postojana. Od Kosovske Mitrovice do Istočnog Sarajeva i Banjaluke povezuju nas ljubav prema svom narodu i odgovornost prema generacijama koje dolaze. Drina je za nas živa spona naših porodica, prijateljstava, kulture i zajedničkog pamćenja - poručuju studenti.

U saopštenju se ističe da patriotizam za njih znači vernost otadžbini, poštenje i spremnost da se pomogne svom narodu, dok je porodica temelj na kojem se grade te vrednosti. Svoje jedinstvo potvrđivaće konkretnim delima - studentskom saradnjom, zajedničkim naučnim i kulturnim poduhvatima, humanitarnom pomoći i bratskom solidarnošću.