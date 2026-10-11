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Politička teorija i državna praksa uspostavile su jedno aksiomsko pravilo: demokratski legitimitet ne derivira iz internet polularnosti, niti iz političkog pritiska, već isključivo iz ustavno definisanog izbornog procesa. Onog trenutka kada se dovede u pitanje glasačka kutija kao jedini ekskluzivni mehanizam verifikacije narodne suverenosti, društvo napušta polje političke borbe i ulazi u zonu ustavne i bezbednosne krize.

Politčke garniture su po prirodi stvari tranzitorne kategorije. Međutim, državni aparat, njegov ustavni poredak i kontinuitet institucija predstavljaju trajne supstrakte bez kojih bilo kakav politički pluralizam postaje nemoguć. Država nije politički plen niti poligon za nesmotrene društvene eksperimente - drugu institucionalnu arhitekturu nemamo.

Na pitanja kako u uslovima povišene polarizacije odbraniti institucionalni integritet države, zašto je poštovanje izbornog legitimiteta jedini garant očuvanja stabilnosti, i šta suštinski deli državotvornu odgovornost od političkog avanturizma, za emisiju "Puls Srbije vikend" odgovorili su Branko Pavlović, pravnik i narodni poslanik skupštine u tehničkom mandatu i Dunja Simonović Bratić, Član Predsedništva SPS kandidat na listi Ivica Dačić - Faktor stabilnosti.

- Definitivno je da živimo u vremenu duboke krize političkog autoriteta u Evropi generalno, što je više nego primetno. Države poput Nemačke, na primer, od odlaska Angele Merkel sa mesta kancelarke nisu uspele da dobiju političke autoritete. Ni Fridrih Merc ni Olaf Šolc nisu uspeli da se nametnu kao autoriteti, naprotiv, imaju izuzetno malu podršku među građanima. Slično je i u Francuskoj, gde se na poslednja tri predsednička kandidata koji su pobedili u javnosti gledalo kao na one za koje se glasa samo da desnica ne bi pobedila - rekao je Pavlović.

Foto: Kurir Televizija

"Građani ne znaju koga biraju"

Na pitanje kako vidi politički autoritet i stabilnost u Srbiji i hoće li oni biti očuvani ostankom patriotskih struktura na čelu vlasti, dok s druge strane, bez političkog autoriteta nema ni dolaska na vlast, ni opstanka na njoj, odgovorio je:

- Pa, gospodin Merc nije se krio od birača u Nemačkoj, niti se gospodin Makron krio od birača u Francuskoj, niti se gospođa Meloni krila od birača u Italiji, i tako redom. Nije samo ta lista. Evo liste Socijalističke partije Srbije i Ivice Dačića, pa onda redom Miloš Jovanović, Đilas, Ponoš, Vladan Gajić i tako dalje. Ta ideja da se ide na izbore i da se građanima otvoreno kaže: "Vi nemate pojma ko će to biti ako mi pobedimo", zapravo predstavlja prvi put jedno hladnokrvno ponižavanje građana. To je, u stvari, traženje od njih da sami skoče sa trapeza, ne znajući da li tamo postoji mreža koja će ih prihvatiti, nečije ruke ili bilo šta drugo. To su neverovatne izjave. Ali šta je meni impresivno? To što se one plasiraju kao nešto normalno. Kao: "Pa da, nećete znati. Bićete izloženi ne znam čemu." Jeste li vi svesni čemu ćete biti izloženi ako dobijete vlast? I kako izgledaju susreti sa MMF-om, Svetskom bankom, Briselom, Sjedinjenim Američkim Državama, sa Mercom i tako dalje? Dakle, to je najpre politički bezobrazluk, a onda i diletantizam. To je jedna vrlo, vrlo opasna smesa - kaže on.

Kako je voditeljka rekla, dok pojedine političke opcije još ne otkrivaju ko bi bio njihov kandidat za najvažnije državne funkcije u slučaju izborne pobede, iz Socijalističke partije Srbije poručuju da oko toga nisu imali nikakve dileme i da se od početka znalo ko će biti nosilac liste. O tome kako komentariše ovakav pristup i zbog čega smatra da je važno da građani unapred znaju ko će ih predstavljati, za Kurir TV govorila je Simonović Bratić.

- Složiću se sa kolegom Pavlovićem. I mi smo u Skupštini zajedno gledali to početno oduševljenje takozvanim "studentima u blokadi", koji to svakako jesu, jer su sve blokirali. Opozicija je tada polagala nade u to da će studenti biti njihovo topovsko meso, nakon čega bi oni samo utrčali i preuzeli funkcije. Naravno, u međuvremenu su se mnoge stvari promenile. Pre svega, prošlo je to početno oduševljenje. I sami su objavljivali procene o broju ljudi na skupovima: za prvi skup 15. marta navodili su 300.000 ljudi, zatim su u maju govorili o 190.000, a na Vidovdanskom skupu 140.000. Te brojke objavljivali su njihovi mediji. Taj talas se, dakle, spustio. Ono što se dogodilo jeste obesmišljavanje partija i partijskih organizacija kao ustavom zagarantovanog načina predstavljanja izborne volje građana, odnosno narodnog suvereniteta, koji se potom potvrđuje u parlamentu - kaže ona.

Dunja Simonović Bratić, Član Predsedništva SPS kandidat na listi Ivica Dačić - Faktor stabilnosti Foto: Kurir Televizija

- Sada imamo posla sa političkim aktivistima koji nisu ni na nivou ozbiljnijih političkih aktivista. Njih ipak vidite, oni nešto govore i postaju lideri u nekom manjem prostoru. Postojao je jedan crtani film koji sam volela da gledam sa svojom decom, a u njemu se govorilo o "misterioznoj misteriji". Upravo to su pokušavali da naprave od sebe. Ljudska je priroda da verujemo da, ako je nešto skriveno, mora da bude posebno zanimljivo i dobro. Obično je upravo suprotno. Skrivali su se jer su znali da nemaju šta da ponude. I ne samo to, već su znali i koji ljudi stoje iza svega. To su ostaci onog najgoreg dela ljudi koji su bili u DOS-u, a koji su sanjarili o 6. oktobru. Naravno, nisu svi imali takve negativne aspiracije. Međutim, ono što se pokazuje u međuvremenu, otkako su stavili veto na profesora Lompara i Mirovića i sklonili studente sa Kosova i Metohije, jeste da zaista imamo posla sa onom najgorom, drugom Srbijom, čiji su ideološki koreni oličeni u Proglasu i Peščaniku - za emisiju "Puls Srbije vikend", rekla je Simonović Bratić.

02:13 "IMAMO POSLA SA ONOM NAJGOROM, DRUGOM SRBIJOM" Gosti emisije "Puls Srbije vikend" o ideološkim korenima studentskog pokreta Izvor: Kurir televizija

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