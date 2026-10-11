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- Nije svima nedeljno jutro „lenjo“. Poranio sam da doručkujem sa ljudima kojima nedelja ne znači odmor, spori ritam i dugo spavanje. Dok većina grada još uvek spava, postoje ljudi koji su već na svojim radnim mestima i brinu da naše ulice budu čiste, uređene i spremne za novi dan.

- Jutros sam obišao radnike Gradske čistoće, što je bila prilika da razgovaramo o poslu koji obavljaju, izazovima sa kojima se susreću, ali i o tome koliko je važno da svaki čovek bude cenjen za svoj rad.

- Često uzimamo zdravo za gotovo ono što vidimo svakog jutra - čiste ulice, uređene parkove i uredne javne površine. Iza toga stoje ljudi koji svoj posao rade odgovorno, predano i sa mnogo truda, bez obzira na vremenske uslove, praznike ili vikende.

- Nema malih i velikih poslova, bitnih i nebitnih. Svaki posao koji se radi časno i odgovorno - važan je.

- Hvala vrednim radnicima Gradske čistoće na toplom dočeku, razgovoru i posvećenosti koju svakodnevno pokazuju. Njihov rad možda često prolazi neprimećeno, ali njegov značaj vide i osećaju svi građani.

- Nedelja je dan za porodicu, prijatelje i odmor, ali i prilika da zastanemo i zahvalimo ljudima koji, dok mi odmaramo, rade kako bi naš grad bio lepši, uredniji i prijatniji za sve nas.

P.S A ja sam malo i zaigrao, sa Sadrijom, koji je zvezda na tiktoku, i koji je pokušao da me nauči kako da i ja to postanem, poručio je Mali koji je danas i zaplesao na kiši na jednoj od beogradskih ulica.



