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Studentska lista predstavila je svoj program u Požarevcu i kako se može videti sa snimka koji se pojavio na društvenim mrežama, njihov kandidat za poslanika profesor Oliver Tošković, umesto odgovora na važna pitanja kao što su, očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije, nastavak evropskog puta uz dobre odnose sa Rusijom i Kinom, stabilnost dinara i nastavak rasta plata i penzija...posvetio se mnogo važnijim i ozbiljnijim temama, poput jednakog poštovanja svih muzičkih žanrova i mobilnih operatera!

Zahvaljujući kandidatu Studentske liste sad znamo da bi, ako pobede, ovo mogla da bude poslanička zakletva:

- Dragi sugrađani, danas kada postajem poslanik dajem vam svoju građansku reč. Da ću marljivo učiti i raditi, da ću poštovati i mlade i starije, i leve i desne, 063, 064 i 060. Zvezdaše i partizanovce, Bitlse i Rolingstonse, Tomu Zdravkovića i Seks Pistolse. Moje Ostrovce i Pečane drage - poručio je sa bine Tošković.