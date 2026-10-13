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Dok se u Srbiji političke tenzije produbljuju, a ulice postaju poprište sve oštrijih sukoba i podela, nameće se pitanje koje više ne može da se zaobiđe: da li je u ime političkih ciljeva danas sve dozvoljeno?

Studenti i predstavnici opozicije svoje delovanje predstavljaju kao borbu za promene i odgovornost, a posebno zabrinjava kada politički sukobi prerastu u lične obračune, kada se ljudi etiketiraju zbog svojih stavova i kada javni prostor postane mesto u kojem se neistomišljenici posmatraju kao neprijatelji.

1/6 Vidi galeriju Nasilje blokadera Foto: Marko Karović

Gošća jutarnjeg programa "Redakcija" na Kurir televiziji koja je pričala o društvenom jazu u Srbiji bila je glumica Iva Štrljić i glumac Branislav Lečić.

Bez dijaloga - postajemo stado

Glumac Branislav Lečić naglašava da bez dijaloga nema ni konstruktivnog rešenja i ističe da iz društva koje seje mržnju može samo da proistikne još veća mržnja.

- Onog momenta kada u svetu nestanu ideje, kada nema stavova kako da se živi i kuda da se ide, kada je kriza, a to se dešava u svetu, onda se pojavljuje kultura isključivosti, odnosno koja neće da razgovara, niti da se misli drugačije od njih. To se pretvara u stav bez pokrića. Znate, dijalog je civilizacijsko dostignuće, to odlikuje ljude, da mislimo, artikulišemo ih rečima i uputimo naše poruke, pa ih razmenimo i saznamo šta je najbolje. Kada prekinete da razgovarate, vi ste uspostavili filozofiju stada, a onda je linč vaše rešenje. Tako preko medija i NVO targetiraju jednog ili više protivnika, a potom mobilišu stado da ono agresijom formira svoj stav, a onda postupke. To čine bez ikakvog napora ili nagona da se razgovara. To je vrsta nacizma, put promašaja, ne može mržnja da rodi išta drugo osim mržnje - rekao je Lečić.

Lečić navodi da u ovom situaciji više nije ni sama politika u pitanju, pa je rekao da jedni rade na stabilnost Srbije, dok drugi pokušavaju da je ugroze na sve načine.

- Prepoznajem ko u datom trenutku radi dobro za moj narod. Ovi što rade protiv naroda ruše kapacitet naroda i državu, a ona je naša zajednička kuća. Naravno da ću biti za onoga ko opstaje u državi, ko je hrani i obezbeđuje budućnost. Ovde nije više samo politika u pitanju, već egzistencijalni, mentalni i duhovni opstanak normalnog čoveka u ovoj zemlji - rekao je Lečić.

"Vređaju me dok recitujem poeziju" Glumica Iva Štrljić govorila je o nedostatku kulture u društvu, osvrćući se na uvrede, osude i neprimereno ponašanje na društvenim mrežama. Istakla je da se poštovanje drugih uči u porodici i da različita mišljenja ne smeju biti razlog za napade i ponižavanje.

- Kultura vam omogućava da imate svoje mišljenje, da možete da ga kažete i da neko sa druge strane neće da vas napadne zbog toga - poručila je Štrljić.

Ona je govorila i o iskustvima koja ima otkako se uključila u politički život, navodeći da zbog svojih stavova trpi žestoke uvrede, pa čak i bolne komentare o porodici. Posebno joj smeta što se njene objave o poeziji, koju voli da recituje, pretvaraju u povod za političke napade.

- Te uvrede imaju za cilj da vas ubodu u ahilovu petu. To je izuzetno pokvarena namera, morate čak i u borbi da imate stila, ali ovi ljudi to nemaju - istakla je glumica, poručujući da i u političkim neslaganjima moraju postojati granice, dostojanstvo i kultura dijaloga.

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Kurir.rs

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