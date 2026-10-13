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Ekološko-speleološko udruženje „Veles“ nastavlja istraživanja podzemlja Zlatibora, a ovogodišnje aktivnosti usmerene su na selo Rakovica i područje Čigote.

Tokom četiri terenske akcije, realizovane uz podršku Opštine Čajetina u okviru projekta „Rakovica – selo pećina“, speleolozi su istraživali poznate objekte, nastavili čišćenje jame Golubinjak i otkrili do sada neevidentiranu Pećinu Zaoglina.

Poslednja akcija, početkom oktobra, donela je nova saznanja o jamama Cura i Curica. Istraživači su utvrdili da je Cura dublja nego što se ranije pretpostavljalo, a merenjima je dostignuta dubina od 46 metara. Njeni kanali nastavljaju se i dalje, dok Curica, čiji je ulaz veoma uzak, predstavlja zaseban objekat. Obe jame imaju potencijal da postanu među najdubljima na Zlatiboru, ali su za konačne rezultate potrebna dodatna istraživanja.

Foto: ESU Veles

- „Veles“ godinama istražuje pećine i jame ovog kraja, a prema rečima Gorana Dujkovića iz udruženja, iskustvo pokazuje da podzemlje Zlatibora još krije neotkrivene objekte. Tako je na teško pristupačnom, šumovitom terenu između Čigote i Rakovice pronađena Pećina Zaoglina, na stenskom odseku iznad istoimenog potoka – kaže Milan Stamatović, predsednik opštine Čajetina, koji je i sam učestvovao u ranijim istraživanjima i silazio u jame.

On kaže da jedan od najvećih problema ostaje jama Golubinjak, koja je godinama služila kao divlja deponija. Na njenom dnu nalazi se više od 30 kubnih metara različitog otpada, od građevinskog šuta i akumulatora do organskog smeća. Ohrabruje, ipak, što od postavljanja kontejnera u selu 2018. godine nije primećeno novo odlaganje otpada u jamu.

Foto: ESU Veles

- Speleolozi ukazuju i na turistički potencijal Jamine, čija ulazna vertikala doseže 49 metara, a pećinski kanali duži su od 600 metara. Predlažu uređenje vidikovaca i bezbedne staze, uz mogućnost izgradnje mosta sa staklenim podom, ukoliko tehnički uslovi to dozvole – kaže Stamatović.

Prema njegovim rečima naredni planovi obuhvataju nastavak istraživanja Cure i Curice, kao i pećinskog sistema Uvor–Zvekara. Detaljni rezultati ovogodišnjeg rada biće objedinjeni u završnom elaboratu za Opštinu Čajetina, sa merenjima, fotografijama i predlozima za moguće nove turističke sadržaje.