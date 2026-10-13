Politika
"PRIJATELJE ČUVAMO, SRBIJU VOLIMO" Teško da bi ko u svetu imao ovakav album za sećanje! Vučić uz "Ruzmarin" pokazao najznačajnije državničke trenutke (VIDEO)
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Aleksandar Vučić, nosilac liste Ujedinjena Srbija i kandidat za budućeg premijera na izborima 25. oktobra, pokazao je samo delić najznačajnijih državničkih trenutaka u dugoj političkoj karijeri.
Uz "Ruzmarin" u pozadini pokazao je narodu na šta je ponosan i na šta Srbija treba da bude ponosna jer teško da bi ko u svetu mogao da se pohvali ovakvim albumom...
Kurir.rs
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