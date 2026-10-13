Aleksandar Vučić , nosilac liste Ujedinjena Srbija i kandidat za budućeg premijera na izborima 25. oktobra, pokazao je samo delić najznačajnijih državničkih trenutaka u dugoj političkoj karijeri.

Uz "Ruzmarin" u pozadini pokazao je narodu na šta je ponosan i na šta Srbija treba da bude ponosna jer teško da bi ko u svetu mogao da se pohvali ovakvim albumom...