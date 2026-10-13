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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski obišla je danas Centar za socijalni rad u Svilajncu.

"Prekinula sam kraći kolegijum naših dama dok smo obilazili Centar za socijalni rad u Svilajncu. Razgovarale smo na klupi, a onda sam dobila najlepšu želju. One ne gube vreme na sitnice i uvek znaju šta je najvažnije - da nas ima što više!", navela je Đurđević Stamenkovski.

 "Ja ću misliti na vas dok sam živa!", rekla je jedna od dama ministarki, a druga joj poželela najlepšu želju: 

"Od srca vam želim još dece!"

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