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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski saopštila je da je do sada podneto 5695 zahteva za sticanje statusa roditelja negovatelja i da će roditelji koji steknu status ostvariti pravo na mesečnu naknadu od 65.000 dinara.

- Do sada je podneto 5.695 zahteva za sticanje statusa roditelja negovatelja. Posebno je važno da roditelji i staratelji znaju da im se status priznaje od dana podnošenja zahteva, ukoliko su tog dana ispunjavali sve zakonom propisane uslove - objavila je Stamenkovski na svom Instagramu.

Ona je naglasila da to znači da datum od kojeg se priznaje pravo ne zavisi od toga kada je dokumentacija pribavljena, niti od toga da li su je roditelji dostavili lično ili je centar pribavio po službenoj dužnosti.

Roditelji koji steknu ovaj status ostvaruju pravo na mesečnu naknadu od 65.000 dinara, uz uplatu poreza i doprinosa.