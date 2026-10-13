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Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da su "netačne informacije objavljene 12. oktobra 2026. godine na društvenim mrežama pokreta Kreni-promeni, pod naslovom "Policija Aleksandru Šapiću oduzela dva pištolja koja je imao kod sebe dok je tukao Tanju Mićić".

Kako je navedeno u saopštenju, Tužilaštvo je od Policijske stanice Novi Beograd, nakon događaja od 28. septembra 2026. godine, obavešteno da Aleksandar Šapić tokom navedenog događaja nije kod sebe imao niti posedovao bilo kakvo oružje.

Prema obaveštenju policije, Šapić je, nakon što je pušten iz prostorija Policijske stanice Novi Beograd, uz policijsku pratnju, dobrovoljno predao dva komada vatrenog oružja koja su se nalazila na adresi njegovog prebivališta. Oružje je bilo u njegovom legalnom vlasništvu, a za njega je posedovao odgovarajuće oružne listove.

Tom prilikom izdata mu je potvrda o privremeno oduzetim predmetima, dok je oružje privremeno oduzeto do okončanja odgovarajućeg postupka, u skladu sa policijskom procedurom koja se primenjuje u slučajevima krivičnih dela ili prekršaja sa elementima nasilja.

Povodom navoda da je potvrda o privremeno oduzetim predmetima navodno uklonjena iz tužilačkih spisa, Tužilaštvo je istaklo da su takvi navodi u potpunosti netačni i neosnovani, budući da navedena potvrda nije ni bila sastavni deo tužilačkih spisa.

Kako je dodatno pojašnjeno, Tužilaštvo od Policijske stanice Novi Beograd nije ni zahtevalo dostavljanje navedene potvrde, imajući u vidu da privremeno oduzeto oružje, prema do sada utvrđenim okolnostima, nije predstavljalo ni predmet ni sredstvo izvršenja krivičnog dela koje je predmet postupanja ovog tužilaštva.Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu ukazalo je da je iznošenje neproverenih i neistinitih informacija, naročito onih kojima se dovodi u pitanje zakonitost postupanja državnih organa i integritet tužilačkih spisa, nedopustivo, te pozvalo na odgovorno i tačno informisanje javnosti.

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