Slušaj vest

Predsednik SNS Miloš Vučević upozorio je na pokušaj razbijanja pravnog poretka i države sa ciljem da se ne odlučuje na izborima i u skupštinama, već na zborovima i plenumima, odnosno da se sruše legalno i legitimno izabrane institucije.

On je u autorskom tekstu za novosadski “Dnevnik” naveo da „fantomska” organizacija “Zborovi građana“ u Novom Sadu, pod “direktnom kontrolom” advokata Srđana Kovačevića, sprovodi akciju rušenja Republike Srbije  i da je jedna u nizu njihovih aktivnosti inicijativa koju je juče Skupštini Grada Novog Sada podneo takozvani Inicijativni odbor za podnošenje narodne inicijative radi raspisivanja obavezujućeg naknadnog lokalnog referenduma, a koji je obrazovan u "okviru fantomske, takozvane neformalne građanske inicijative '100% Sad'".

Srdjan Kovacevic Beta Dragan Gojic (2).jpg
advokat Srđan Kovačević Foto: Beta / Dragan Gojić

Vučević je rekao  da je ova grupa formulisala referendumsko pitanje „Da li ste za to da prestane da važi Plan generalne regulacije opštegradskog centra i sportsko-rekreativnih sadržaja uz Bulevar despota Stefana u Novom Sadu“, iako je, kako kaže, jasno da ovakvo pitanje ne može ni da se postavi u ovom obliku, jer nije saglasno Zakonu o referendumu i narodnoj inicijativi, a u vezi Zakona o planiranju i izgradnji.

- Ova inicijativa predstavlja klasičnu manipulaciju građana, koja je izvršena zlonamernim i nezakonitim tumačenjem propisa, a sve sa ciljem da se legitimno izabrana vlast u Novom Sadu prikaže kao neprijateljska i otuđena od naroda - naglasio je Vučević.

Podsetio je da je Skupština Grada Novog Sada 21. jula 2026. godine, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, usvojila Plan generalne regulacije opštegradskog centra i sportsko-rekreativnih sadržaja uz Bulevar despota Stefana u zakonom propisanoj proceduri, od strane nadležnog organa na jedini legalan i legitiman način po propisima Republike Srbije.

Ne propustitePolitikaU NOVOM SADU NAJVEĆI SKUP! Miloš Vučević: Da pokažemo da je Novi Sad slobodarski grad, a ne okupiran od šačice plenumaša i zborova
2026-07-16 09_52_05-Aleksandra Janicijevic messaged you - Chat — Mozilla Firefox.png

 Napominjući da neformalna građanska platforma pod nazivom „100% Sad“ nije registrovana i nema svojstvo pravnog lica, Vučević je ocenio da je ovu inicijativu podnela “u pokušaju da stvori pravni osnov za paralizu pravnog sistema Republike Srbije, legitimizaciju zborova i plenuma i na kraju razbijanje države”.

- Cilj je da secesionizam krene iz Novog Sada i proširi se na teritoriju cele Vojvodine, pa i na ostale delove Srbije, kroz paralisanje pravnog sistema, ukidanje hijerarhije pravnih akata i izazivanje opšteg haosa. Ako se u Novom Sadu derogiraju odredbe zakona koje je donela Narodna Skupština Republike Srbije koji se to onda zakoni ovde primenjuju?”, upitao je Vučević i podsetio da je 1990. godine secesionizam u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj krenuo usvajanjem tzv „Božićnog ustava“, kada je i započeo pravni sukob na relaciji federalnih jugoslovenskih vlasti sa republičkim vlastima u Zagrebu.

Vučević je poručio i da je poslednja linija odbrane, kako je naveo,  "nas koji smo svim svojim srcem za Srbiju" jeste očuvanje državnih institucija i zaštita njene celovitosti.

- Srbija je dovoljno iskrvarila iz nebrojeno rana i izgubila generacije svojih sinova i kćeri, zbog implementacije suludih boljševičkih ideja-  naglasio je Vučević.

(Dnevnik)

Ne propustitePolitikaS KIM JE 'STUDENTSKA LISTA' DOGOVORILA NEZAVISNU VOJVODINU, PRIZNANJE KOSOVA?! Teoretičar zavere tvrdi da iza svega stoji nemačka obaveštajna služba (VIDEO)
Dejan Lučić
PolitikaEVO NA KOJI NAČIN HOĆE DA NAM OTMU SEVERNU POKRAJINU! Sve što izgovara Čanak je STRATEGIJA STUDENTSKE LISTE i njenih inostranih mentora
Operacija Vojvodina Bojan Pajtić Dinko Gruhonjić Nenad Čanak
PolitikaMASKE PADAJU! MRAČNE TAJNE BANATSKOG DVORCA, PAJTIĆEVE BAHANALIJE I BORAVAK U BOLNICI: Kakva je uloga Dušana Elezovića, "fiksera" koji ga čuva od SVIH SKANDALA
Bojan Pajtić
PolitikaSTUDENTI BLOKADERI OBJAVILI "CRNU LISTU" LJUDI KOJI VODE ZBOROVE U NS! Advokat Kovačević, Pilić i Bogosavljević: "Preletači, nasilnici, širitelji paranoje..."
Srđan Kovačević