Slušaj vest

Predsednik SNS Miloš Vučević upozorio je na pokušaj razbijanja pravnog poretka i države sa ciljem da se ne odlučuje na izborima i u skupštinama, već na zborovima i plenumima, odnosno da se sruše legalno i legitimno izabrane institucije.

On je u autorskom tekstu za novosadski “Dnevnik” naveo da „fantomska” organizacija “Zborovi građana“ u Novom Sadu, pod “direktnom kontrolom” advokata Srđana Kovačevića, sprovodi akciju rušenja Republike Srbije i da je jedna u nizu njihovih aktivnosti inicijativa koju je juče Skupštini Grada Novog Sada podneo takozvani Inicijativni odbor za podnošenje narodne inicijative radi raspisivanja obavezujućeg naknadnog lokalnog referenduma, a koji je obrazovan u "okviru fantomske, takozvane neformalne građanske inicijative '100% Sad'".

advokat Srđan Kovačević Foto: Beta / Dragan Gojić

Vučević je rekao da je ova grupa formulisala referendumsko pitanje „Da li ste za to da prestane da važi Plan generalne regulacije opštegradskog centra i sportsko-rekreativnih sadržaja uz Bulevar despota Stefana u Novom Sadu“, iako je, kako kaže, jasno da ovakvo pitanje ne može ni da se postavi u ovom obliku, jer nije saglasno Zakonu o referendumu i narodnoj inicijativi, a u vezi Zakona o planiranju i izgradnji.

- Ova inicijativa predstavlja klasičnu manipulaciju građana, koja je izvršena zlonamernim i nezakonitim tumačenjem propisa, a sve sa ciljem da se legitimno izabrana vlast u Novom Sadu prikaže kao neprijateljska i otuđena od naroda - naglasio je Vučević.

Podsetio je da je Skupština Grada Novog Sada 21. jula 2026. godine, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, usvojila Plan generalne regulacije opštegradskog centra i sportsko-rekreativnih sadržaja uz Bulevar despota Stefana u zakonom propisanoj proceduri, od strane nadležnog organa na jedini legalan i legitiman način po propisima Republike Srbije.

Napominjući da neformalna građanska platforma pod nazivom „100% Sad“ nije registrovana i nema svojstvo pravnog lica, Vučević je ocenio da je ovu inicijativu podnela “u pokušaju da stvori pravni osnov za paralizu pravnog sistema Republike Srbije, legitimizaciju zborova i plenuma i na kraju razbijanje države”.

- Cilj je da secesionizam krene iz Novog Sada i proširi se na teritoriju cele Vojvodine, pa i na ostale delove Srbije, kroz paralisanje pravnog sistema, ukidanje hijerarhije pravnih akata i izazivanje opšteg haosa. Ako se u Novom Sadu derogiraju odredbe zakona koje je donela Narodna Skupština Republike Srbije koji se to onda zakoni ovde primenjuju?”, upitao je Vučević i podsetio da je 1990. godine secesionizam u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj krenuo usvajanjem tzv „Božićnog ustava“, kada je i započeo pravni sukob na relaciji federalnih jugoslovenskih vlasti sa republičkim vlastima u Zagrebu.

Vučević je poručio i da je poslednja linija odbrane, kako je naveo, "nas koji smo svim svojim srcem za Srbiju" jeste očuvanje državnih institucija i zaštita njene celovitosti.

- Srbija je dovoljno iskrvarila iz nebrojeno rana i izgubila generacije svojih sinova i kćeri, zbog implementacije suludih boljševičkih ideja- naglasio je Vučević.