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Šef odborničke grupe Srpske napredne stranke (SNS) u Skupštini grada Beograda Aleksandar Mirković izjavio je da je danas opozicija u gradskom parlamentu još jednom pokazala političku nesposobnost, jer nije uspela da obezbedi dovoljan broj svojih odbornika za sednicu, uprkos tome što su sami tražili održavanje sednice na čijem je dnevnom redu trebalo da bude razmatranje razrešenja gradonačelnika Aleksandra Šapića.

Mirković je, nakon što sednica nije održana zbog nedostatka kvoruma, rekao da je na sednicu došlo 10 odbornika vlasti, što je, kako je naveo, bilo dovoljno za rad Skupštine, ali da je od ukupno 41 odbornika opozicije koji su potpisali inicijativu za održavanje sednice došlo njih 36.

"Skupštinu grada Beograda čini 110 odbornika, vladajuća većina je 64, opozicija, sami znate koliko je od toga, 46. ​Šta je problem? Što je njihov zahtev potpisao 41 odbornik, a danas u 10:00 sati njihovih je bilo samo 36. ​Dakle, 10 manje od ukupnog broja opozicionih odbornika, pet manje od ukupnog broja ljudi koji su dali potpis. Dakle, ja sam zamolio predsednika da se pročita radi zapisnika, radi vas medija, da se vidi koliko je njih uopšte došlo", rekao je Mirković novinarima nakon što sednica nije održana.

1/13 Vidi galeriju Sednica Skupštine Foto: Marko Kranjc

On je istakao da je vladajuća većina uvek izlazila u susret opoziciji kada nisu mogli da obezbede kvorum, ali da gradska vlast ne može umesto opozicije da dovodi njihove odbornike.

"Danas je vladajuća većina došla sa 10 odbornika i bili smo spremni da im dodamo 10 odbornika koliko je neophodno da se sednica održi, ali ne možemo mi umesto njih da dovodimo njihove odbornike. Pa vam to pokazuje koliko su sposobni i ozbiljni u svojoj politici, a poruka je građanima ako nisu sposobni da na sednicu koju su oni tražili dovedu sve svoje odbornike, pa kako bi sutra državu vodili", naveo je Mirković.

Istakao je da je danas opozicija još jednom pokazala koliko je spremna da ide u svojim, kako je naveo, "političkim farsama i manipulacijama".

"Danas smo bili u prilici još jednom da vidimo kako izgleda politička farsa, politički nesposobnih ljudi koji svoju politiku kreiraju i prave jedino na zloupotrebi određenih događaja, a nisu sposobni čak ni da se pojave u onom broju koji opozicija ima", kazao je Mirković.

Sednica otkazana zbog nedostatka kvoruma

Sednica Skupštine Beograda koja je bila zakazana na zahtev opozicije kako bi se razmatralo razrešenje gradonačelnika Aleksandra Šapića nije danas održana zbog nedostatka kvoruma, a predsednik Skupštine Grada Nikola Nikodijević zakazao je novu sednicu sa istom tačkom dnevnog reda za 23. novembar u 10 časova.

Zahtev za vanrednu sednicu podneo je pokret Kreni-Promeni 7. oktobra, nakon incidenta u kojem su učestvovali Šapić i odbornica tog pokreta Tatjana Mićić.

Kreni-Promeni tada je naveo da je sakupio potpise 41 odbornika i da su, osim 21 odbornika Kreni-Promeni, zahtev potpisali i odbornici Zeleno-levog fronta, Pokreta slobodnih građana, Demokratske stranke, Narodnog pokreta Srbije, Novog lica Srbije, pokreta MI i Ekološkog ustanka.