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Veliki skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“ biće održan danas u Zaječaru, u Hali sportova "Timok“. Kako je najavljeno, iz istočne Srbije biće poslate poruke o budućnosti zemlje, daljem napretku regiona i planovima za unapređenje privrede, infrastrukture i životnog standarda građana.

1/7 Vidi galeriju Aleksandar Vučić obilazi Srbiju Foto: Instagram

Gosti "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji koji su analizirali političku atmosferu u Srbiji bili su Nina Kuburović, kandidatkinja na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Bojan Borovčanin, predsednik organizacije "NIT" i Rajko Kapelan, politički analitičar.

Aleksandar Vučić, zajedno sa pripadnicima liste Ujedinjena Srbija je do sada prešao preko 4.000 kilometara širom Srbije, a Kurubović je za Kurir iznela utiske sa skupova.

- Očekivanja su veoma pozitivna, naročito što se tiče odaziva građana, a kada sve poruke i atmosferu uzmemo u obzir, to je oličenje ujedinjene Srbije. Međutim, kada pogledamo njegov život proteklih 14 godina, vidimo da on ovakve stvari radi od prvog mandata. Ako govorimo o vezi građana i budućeg premijera Aleksandra Vučića, ta nit nama ne nedostaje. Jako mi je drago što su građani shvatili šta je potrebno Srbiji, a na skupovima vidimo odaziv građana i njihovo raspoloženje koje uvek ističem jer je suštinski drugačije od blokaderskih skupova. Ne mogu se porediti politike, poruke, niti ljudi koji dolaze. Ljudi dolaze vedrog raspoloženja da čuju plan i program, niko ne dolazi zbog incidenta ili da bi napadao nekoga i to je razlika dve politike u Srbiji - rekla je Kurubović.

Borovčanin se osvrnuo na pripadnike tzv. Studentske liste jer tokom kampanje vidimo da je Ilija Srdanović, prvi na toj listi, nestao kao duh iz javnosti.

- Hvala Bogu pa imamo nacionalno buđenje. Smatram da je bila potrebna da se desi ovakva struktura, ovakav pokušaj političke i socijalne prevare koja im nije uspela. Nije uspelo jer sve što je nacionalni simbol je palo na ispitu logike drugih koji rade ono što rade već dve godine. Zaista, na tim skupovima je nemoguće iskazati mišljenje sa zastavama Ratka Mladića, vidimo da su izbačeni sa skupa koji su organizovali. Oni su kroz dve godine straha pokušali da zabrane drugo mišljenje - kaže Borovčanin.

"Blokaderi su svesni poraza"

Borovčanin se osvrnuo na sam dan glasanja, pa je rekao da su blokaderi svesni poraza i, kako ističe, kod mnogih je došlo i do, kako navodi - "otrežnjenja".

08:14 "ILIJA SRDANOVIĆ DELI PACIJENTE PO POLITIČKOJ OPREDELJENOSTI" Stručnjaci bez dileme: Svesni su poraza pa su krenuli sa narativima nasilja Izvor: Kurir televizija

- Oni su svesni da gube, pa su počeli sa narativima da se ne prizna izborna volja i rezultati izbora na koje sami izlaze. Najavljuju nerede, ali se desilo to da su se mnogi otreznili koji su u početku verovali u njihovu volju, pa sada vide da u blokaderskim redovima ne postoje patriotske strukture - rekao je Borovčanin.

S obzirom da ne znamo ništa o njihovom programu, Kapelan tvrdi da je pravo lice blokadera isplivalo i da su se određeni građani otreznili i razumeli o čemu se tu radi.

- Politika je na kraju isplivala, iako su se oni trudili da ne bude ništa konkretno i da to predstave kao borbu dobra i zla i opšte dobro. Rekli su - rad institucija i mir u svetu - pa svi ćemo se sa tim složiti. Svi želimo to. Međutim, ako se bavite politikom morate da znate kako to da sprovedete. Koliko se god trudili da upakuju svoju politiku u nešto lepše, ipak je ona isplivala . Među narodom se oseti da su nezadovoljni njihovom politikom. Građani 25. biraju da li će da se vrate u prošlost ili će da nastave u budućnost - govori Kapelan.

Imali smo aferu decenije oko zvučnog topa, koja je bestidna laž u cilju obmane naroda, a najnovija laž blokadera jeste da se Vučić do skupa u Kragujevcu prevezao helikopterom, kaže Kuburović i ističe da je suština ovih prevara to što blokaderi nemaju za šta konkretno da se "uhvate".

Nina Kuburović Foto: Kurir Televizija

- Zbog nedostatka pravih afera, oni moraju da izmišljaju lažne. Međutim, to govori o moralu pripadnika te liste, a izgubili su poverenje građana jer manipulacije ne mogu večno da traju. Ilija Srdanović je u na svojoj ambulanti imao zalepljen poster "studenti pobeđuju", pa kako da se mi provedemo u njegovoj ambulanti kada znamo da je to čovek koji ima moždane kapacitete da deli pacijente po političkom opredeljenju. Sve strukture su im takve, njihovi profesori maltretiraju našu decu i dele ih po političkom opredeljenju. Setite se kada je u Novom Sadu napadnuta Ljiljana Cvjetković, a kada je Srdanović preko megafona to pozdravio. Kako da kažemo da je to dobra osoba. Po onome kako se predstavlja, možemo da zaključimo da to nije dobra osoba. Ne bih bila odgovorna građanka ako bih njemu dala glas - rekla je Kuburović.

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