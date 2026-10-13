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Veliki skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" održaće se u Hali sportova "Timok" u Zaječaru. Program počinje u 17 časova.

Na skupu će se obratiti i nosilac liste Aleksandar Vučić, koji danas obilazi istok Srbije. On će predstaviti prioritete za naredni period i ključne pravce razvoja istočne Srbije.

Za posetioce je, pre obraćanja govornika, pripremljen raznovrstan program koji obuhvata nastupe poznatih muzičkih izvođača i sadržaje za različite generacije. Nastupiće Nadežda Biljić, Ana Bekuta, sestre Gobović i Darko Lazić. 

Uz poznate hitove i okupljanje građana iz različitih delova istočne Srbije, početak skupa obeležiće atmosfera zajedništva, dok će centralni deo događaja biti posvećen planovima za budućnost i dalji razvoj ovog regiona.

Događaj u Hali sportova "Timok" objedinjuje muzički program i predstavljanje vizije razvoja istočne Srbije.

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Narod se okuplja u hali Timok u Zaječaru Izvor: Kurir

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Narod se okuplja u hali Timok u Zaječaru 1 Izvor: Kurir

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Narod se okuplja u hali Timok u Zaječaru 2 Izvor: Kurir

Ljudi su satima pre zvaničnog početka programa počeli da se okupljaju kako bi pružili podršku Vučiću i listi "Ujedinjena Srbija".

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