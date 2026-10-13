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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i kandidat za budućeg premijera, najavio je velike planove za istok Srbije na skupu "Ujedinjene Srbije" u Zaječaru.

- Sa mojim timom pripremao sam jedan potpuno novi program za istok. Poseban plan pravimo za istok Srbije, na 6 stubova. Prvi je industrija, metalurgija. Naše rudarstvo mora biti potpuno zeleno i imaćemo najčistiju sredinu. Napravićemo prvu platu istoka, to je poseban program, podsticaj za zapošljavanje mladih bez ikakvog radnog iskustva, i mi ćemo to da dajemo poslodavcima posebne subvencije. Energetika, saobraćaj i logistika. Vi znate na istoku Srbije da idemo u izgradnju Đerdapa 3, garantovaće nam više enrgije u budućnosti, idemo sa lukom Prahovo, potrebno nam je da povežemo logistički Mislim da smo dosta uradili, i sa druge strane nismo dovoljno. I sam sam kriv zbog toga što neka obećanja nisu ispunjena, ali vam garantujem da će 2 velika obećanja, i to je mnogo novca, videćete kad izračunate, to će biti preko 60 miliona evra, govorim o samom Zaječaru - naveo je na početku i dodao:

1/19 Vidi galeriju Aleksandar Vučić na skupu "Ujedinjene Srbije" u Zaječaru Foto: Nemanja Nikolić

- Reč je o domu zdravlja i ginekološkom porodiljskom delu u zaječarskoj bolnici, to je potpuno novo, mora da bude. I to ćemo da rešimo koliko sledeće godine. Nećete čekati godinama, nećete čekati ceo mandat, to ćemo sledeće godine da krenemo da rešavamo, najkasnije za 2 godine u potpunosti završeno. Kriv sam i za srednjoškolski centar, zato što je 4 ili 5 škola u srednjoškolskom centru i košta preko 30 miliona evra, i taj novac ćemo naći, jer sam rekao, i za zdravstvo, i za naše škole i vrtiće, biće dovoljno novca, i sve ćemo morati da rešimo u naredne 4 godine, ne duže od toga, na nivou cele Srbije. Ovde rešavamo, posle škole u Kotlujevcu, rešavamo ono što je najvažnije za budućnost Zaječara, to je edukacija dece u najboljim mogućim uslovima, i mislim da će to mnogo toga da promeni.

1/16 Vidi galeriju Skup liste "Ujedinjena Srbija" Foto: Nemanja Nikolić

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