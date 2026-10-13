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Veliki skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" održava se u Hali sportova "Timok" u Zaječaru, gde će se građanima obratiti i nosilac liste Aleksandar Vučić, koji danas obilazi istok Srbije i predstavlja prioritete za naredni period i ključne pravce razvoja ovog dela zemlje.

Na skupu je za Kurir televiziju govorio i Dejan Vuk Stanković, ministar prosvete u tehničkom mandatu, koji je istakao da su Srbiji potrebni politička stabilnost, ekonomski prosperitet i demokratski i fer izbori.

- Srbija mora da ostane politički stabilno i ekonomski prosperitetno društvo, društvo koje ima jasnu viziju svoje budućnosti, društvo koje treba da bude demokratsko društvo u kome će se poštovati razlike, ali pre svega većinska volja naroda. Društvo u kome će građani živeti bezbedno i sigurno, društvo u kome nema političkog ili bilo kakvog drugog nasilja, društvo u kome različito mišljenje neće biti osnova za bezočno etiketiranje i izmišljanje, društvo koje će slediti jednu suverenu i samostalnu spoljnu politiku - rekao je Stanković.

Ministar prosvete u tehničkom mandatu prof. dr Dejan Vuk Stanković Foto: Kurir Televizija

Govoreći o Aleksandru Vučiću, istakao je da je, prema njegovoj oceni, reč o lideru koji je obeležio poslednjih deceniju i po na ovim prostorima i koji iza sebe ima vidljive rezultate.

- To je vizija našeg predsednika Aleksandra Vučića, vizija čoveka koji je nesporno lider poslednjih deceniju i po na našim prostorima, čoveka koji ima opipljive i vidljive rezultate, čoveka koji nas je predvodio u teškim iskušenjima i čoveka koji će nas i dalje, ja se nadam, nakon ubedljive pobede 25., predvoditi kao premijer Srbije - poručio je ministar prosvete u tehničkom mandatu.

"Potrebni su nam demokratski i fer izbori"

Stanković je naglasio da su izbori važni za očuvanje mira i stabilnosti, ali i za prevazilaženje društvenih tenzija.

- U ovom trenutku Srbiji su potrebni demokratski i fer izbori, potrebni su nam zbog mira i stabilnosti, potrebni su nam zbog čistih računa između građana i vlasti, potrebni su nam i zbog prekopotrebnog nacionalnog jedinstva u teškim iskušenjima sa kojima se kao narod suočavamo. Potrebni su nam izbori koji će dovesti do toga da tenzije koje su nastale obojenom revolucijom konačno budu razrešene, i to u pravcu afirmacije politike koja nudi mir, stabilnost i prosperitet srpskom narodu - rekao je Stanković.

On je zaključio da su, osim fer izbora, Srbiji potrebni uslovi koji će omogućiti nastavak ulaganja, otvaranje novih radnih mesta i unapređenje životnog standarda.

- Potrebni su nam i fer izbori, ali pre svega jedna društvena klima koja utire put daljim investicijama, otvaranju novih radnih mesta, ličnom i društvenom blagostanju - zaključio je Dejan Vuk Stanković za Kurir televiziju.

01:59 DEJAN VUK STANKOVIĆ IZ ZAJEČARA: Srbiji su potrebni fer izbori, mir i stabilnost! "Potrebna nam je klima koja otvara put novim investicijama i radnim mestima" Izvor: Kurir televizija

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