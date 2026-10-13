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Gledaoci će imati priliku da uživo prate obraćanja sa skupa, dok će reporteri Olga Tomić i Luka Šindik izveštavati direktno sa lica mesta. O ključnim porukama i političkim temama govoriće se i u studiju Kurir televizije, gde će emisiju voditi i uređivati Jelena Pejović.

U studiju će gostovati Saša Milovanović, generalni direktor Kurira, Borko Kašanski, izvršni njuz direktor Kurira, Ivana Vučićević, direktorka i glavna i odgovorna urednica Studija B, Aleksandra Tomić, članica predsedništva SNS, Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije i politički analitičar Srđan Barac.

Foto: Kurir

Kroz razgovor sa gostima i uključenja reportera sa terena, emisija će se baviti porukama predizbornog skupa i političkim temama koje su u fokusu javnosti.

Budite uz Kurir televiziju danas, u utorak, 13. oktobra, od 17.40 do 19.40 časova i pratite specijal "Ujedinjena Srbija - Narod odlučuje" uživo iz Zaječara i studija Kurir televizije. Emisiju možete uživo gledati na ovom linku.

01:14 UŽIVO VELIKI SKUP LISTE "UJEDINJENA SRBIJA" U ZAJEČARU: Hala "Timok" krcata, grmi "Ruzmarin", Vučić će predstaviti plan za istočnu Srbiju Izvor: Kurir televizija

"Da nije bilo ulaganja u Bor, tamo ne bi ostao kamen na kamenu"

Razvoj Bora i istočne Srbije, dolazak stranih investicija i promena životnih uslova u ovom delu zemlje bile su neke od tema o kojima je govorio Borko Kašanski, izvršni njuz direktor Kurira, tokom specijala Kurir televizije "Ujedinjena Srbija - Narod odlučuje" iz Zaječara.

Kašanski je istakao da poseta Aleksandra Vučića istočnoj Srbiji ima posebnu simboliku, podsećajući na tešku ekonomsku situaciju u kojoj se Bor nalazio tokom devedesetih godina, kada je nekadašnji industrijski gigant RTB Bor doživeo veliki pad.

- Mnogo je simbolike danas, jer Vučić dolazi u deo Srbije koji bi bukvalno, da nije njegovog napora, bio dolina gladi u pravom smislu te reči. Zaječar, Majdanpek, Bor, da nije došao Ziđin, gde su sada prosečne plate 150.000, 160.000, 180.000 dinara, taj deo Srbije, ja mislim, ne bi imao kamen na kamenu. Tamo bi, umesto koliko god ljudi sada živi, možda živela tek trećina ili petina tog broja - rekao je Kašanski.

Borko Kašanski, izvršni njuz direktor Kurira Foto: Kurir Televizija

Govoreći o nekadašnjem stanju u Boru, Kašanski je istakao da se seća još težih prilika iz devedesetih godina, kada su se građani suočavali sa velikom nemaštinom, a nekadašnji privredni simbol grada bio pred gašenjem.

- Ja sam počeo da studiram 1990. godine, pa ti sad vidi koja je to razlika. Pamtim taj Bor u mnogo gorem izdanju nego što ga ti ili tvoji vršnjaci ili neki koji su došli kasnije pamte. I to, kada sam rekao "kamen na kamenu", mislim da je blag opis onoga što je tamo bilo. Tamo su se ljudi ubijali, vešali, pucali u sebe u nemaštini. Imamo i neke dokumentarce iz tog vremena, ne znam ni gde su sačuvani ni kako, ali pamtim iz tih devedesetih kako se živelo u Boru i kakav je bio RTB Bor, koji je u jednom trenutku bio perjanica naše privrede, a onda se sunovratio do toga da je bukvalno trebalo da bude zatvoren - naveo je Kašanski.

00:22 Aleksandar Vučić zapevao "Ruzmarin" na skupu u Zaječaru! Izvor: Kurir televizija

Kašanski je potom govorio o ulozi koju je Aleksandar Vučić imao u dovođenju kineskog investitora u Bor. Podsetio je na Vučićeve posete Pekingu i razgovore sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, ističući da je, kako je naveo, bilo potrebno mnogo truda da se obezbedi spasavanje tog privrednog centra.

- Vučić je lično, u Pekingu, kako je pričao dva ili tri puta, molio, bukvalno molio Si Đinpinga i ubedio ga nekim svojim argumentima, meni potpuno nepoznatim, jer je to na nivou međunarodne politike, da ti nekoga lično ubediš da kaže: "E, dragi Aleksandre, mi ćemo da spasemo taj Bor." I ne samo Bor, nego i Smederevo i mnogo toga drugog u Srbiji - rekao je Kašanski.

03:20 "DA NIJE BILO ULAGANJA U BOR, TAMO NE BI OSTAO KAMEN NA KAMENU" Borko Kašanski u Kurir Specijalu: Aleksandar Vučić je doveo investitore, spasio je taj grad Izvor: Kurir televizija

Putevi, pruga, luka Prahovo i nove investicije

Aleksandra Tomić je govorila o planovima za razvoj istočne Srbije, ističući značaj saobraćajne infrastrukture, regionalnih puteva, železnice i modernizacije luke Prahovo. Prema njenim rečima, realizacija ovih projekata mogla bi da doprinese boljoj povezanosti regiona i daljem ekonomskom razvoju.

- Kako biste uradili Paraćin i izašli ovamo do Zaječara i Negotina, te regionalne puteve, kako biste luku Prahovo do kraja napravili da to bude jedna moderna luka koja u vreme kada su niski vodostaji može da primi brodove preko 100 metara? Zatim pruga, i vi dobijate jedan potpuno moderan, takozvani interoperabilni centar, tranzitni, za celu Srbiju, ali i za region, jer ta veza sa Rumunijom predstavlja mnogo jaču vezu, uz deo koji se odnosi na gasnu interkonekciju - navela je Tomić.

Aleksandra Tomić, članica predsedništva SNS Foto: Kurir Televizija

Ona je dodala da se, kako je rekla, radi i na regionalnim putevima unutar Bora, Zaječara i Negotina, kao i da su za građane posebno važni bolja dostupnost škola i zdravstvenih ustanova.

Tomić je pomenula najavljene investicije u četiri škole, vredne 30 miliona evra, kao i novu bolnicu u Zaječaru. Govorila je i o razvoju centara za dualno obrazovanje i novim radnim mestima u pogonu SDPR-a, gde će se, prema njenim rečima, proizvoditi vozilo "Lazar 3".

- Otvara se novi pogon SDPR-a, gde će se raditi "Lazar 3". Zaposleno je 50 novih radnika, a još 50 treba da se zapošljava. To je pokazatelj vizije Aleksandra Vučića kada govori o tome da izlazi pred građane sa novim programom za budućnost - rekla je Tomić.

Kurir.rs