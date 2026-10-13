Politika
VUČIĆ POSETIO PORODICU NIČIĆ "Posle mnogo godina nade i pokušaja, porodica Ničić dobila je svog malog Vida najveću životnu radost i najlepši razlog za osmeh"
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Nosilac lista "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić boravi danas u istočnoj Srbiji, a prilikom obilaska ovog dela zemlje posetio je porodicu Ničić.
- Posle mnogo godina nade i pokušaja, porodica Ničić dobila je svog malog Vida – najveću životnu radost i najlepši razlog za osmeh. Bilo mi je veliko zadovoljstvo što sam imao priliku da upoznam ovog divnog dečaka, koji mi je dao iskrenu podršku i poželeo pobedu. Hvala ti, mali Vide, na ljubavi i osmesima - napisao je on na Instagramu.
Detalje sa velikog mitinga koji se večeras održava u Zaječaru čitajte u posebnoj vesti.
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