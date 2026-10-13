- Posle mnogo godina nade i pokušaja, porodica Ničić dobila je svog malog Vida – najveću životnu radost i najlepši razlog za osmeh. Bilo mi je veliko zadovoljstvo što sam imao priliku da upoznam ovog divnog dečaka, koji mi je dao iskrenu podršku i poželeo pobedu. Hvala ti, mali Vide, na ljubavi i osmesima - napisao je on na Instagramu.