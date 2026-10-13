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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i kandidat za budućeg premijera, svratio je do Brestovačke Banje, na putu do Zaječara, gde se održava skup "Ujedinjene Srbije". 

Na putu do velikog skupa je zastao da se osveži, a onda su počeli da mu prilaze građani koji su imali samo reči hvale!

- Sad, posle 36 godina, vratio sam se iz Austrije, imam austrijsku penziju, došao sam ovde da radim, i jedna gospođa me zvala iz Beograda u vezi vas, pitala me. Ja sam pre 10 godina zadnji put bio ovde, i ja sam prezadovoljan kako ljudi žive, zbog čega se oni žale, ne da bi vi čuli, nego ja sam stvarno. Bogu hvala, i Bog da Vas živi, Vas i vašu familiju, milion godina - naveo je čovek, ali se tu nije zaustavio. 

- Hvala vam mnogo - odgovorio je Vučić.

- I dobro nam došli. Ne znam, svako vam dobro želim, i Bog da Vas čuva!

O obnovi puteva

- Drago mi je da mogu da mu pružim samo ruku i da ga podržim. Poštovanje! - prišao je drugi, a onda su počeli da pristižu i drugi.

- Uzeli smo taksi da vas stignemo! - navela je jedna gospođa a usledilo je fotografisanje. 

Vučić je potom najavio velike promene u ovom delu Srbije. 

- Dolazio sam sad, radimo sad Zlot - Podgorac put, biće gotov do Nove godine svih 12 km. I onda da ste još od Zlota ovamo do Banje da uradimo kako treba - dodao je. 

Susret možete pogledati u videu iznad. 

Kurir.rs

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