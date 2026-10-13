- Hoću da vam kažem jedno veliko hvala. Ne znam da li ste vi to mogli da vidite, nekako sam, čini mi se, bar... nemam ogledalo, ne mogu da vidim, malo sam pocrveneo. Ovako lep doček nisam zaslužio, jer znam šta sam sve propustio, šta sam sve propustio da uradim i šta je trebalo da uradim - rekao je Vučić, koji je u jednom trenutku i zapevao.

- Pokušali su da sruše državu. Ne da sruše mene, već da sruše Srbiju. To su radili ovi spolja, a neki iznutra su naivno poverovali da je reč o nekoj dobroj akciji, da je reč o nečemu važnom i svetom, što treba da ispune kao cilj, ne razumevajući koliko toga lošeg čine za svoju zemlju. I uprkos tome što su oni blokirali svakoga dana puteve i ulice, uprkos brojnim uvredama, hiljadama prepreka koje su postavljali pred ljude koji su hteli da rade, ja sam zahvalan vama, vašim vrednim i marljivim rukama, što smo u prethodne 2 godine gradili, nastavili da gradimo i izgradili dobar deo Srbije, što je Srbija jedna od najbrže rastućih ekonomija u Evropi danas, i što će sledeće godine svakako biti najbrže rastuća ekonomija u Evropi - poručio je on.