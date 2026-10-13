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JKP "Gradska toplana" iz Zrenjanina obavestilo je kupce na sistemu daljinskog grejanja da grejna sezona 2026/2027. počinje u jutarnjim časovima u sredu, 14. oktobra.

- S obzirom na to da su ispunjeni uslovi propisani Odlukom o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom na teritoriji grada Zrenjanina za početak grejne sezone pre 15. oktobra, isporuka toplotne energije počinje dan ranije - saopštilo je JKP "Gradska toplana".

U saopštenju se dodaje da su završeni svi neophodni radovi u pogonu za proizvodnju toplotne energije, obavljene su potrebne provere sistema, a stambeni objekti su zapunjeni i spremni za početak grejne sezone.

- U narednom periodu isporuka toplotne energije odvijaće se u skladu sa vremenskim uslovima - dodaje se u saopštenju.

Kurir.rs/Zrenjaninski

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