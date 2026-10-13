U OVOM GRADU GREJNA SEZONA KREĆE RANIJE! Topli radijatori od ovog datuma, evo ko može da se obraduje!
JKP "Gradska toplana" iz Zrenjanina obavestilo je kupce na sistemu daljinskog grejanja da grejna sezona 2026/2027. počinje u jutarnjim časovima u sredu, 14. oktobra.
- S obzirom na to da su ispunjeni uslovi propisani Odlukom o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom na teritoriji grada Zrenjanina za početak grejne sezone pre 15. oktobra, isporuka toplotne energije počinje dan ranije - saopštilo je JKP "Gradska toplana".
U saopštenju se dodaje da su završeni svi neophodni radovi u pogonu za proizvodnju toplotne energije, obavljene su potrebne provere sistema, a stambeni objekti su zapunjeni i spremni za početak grejne sezone.
- U narednom periodu isporuka toplotne energije odvijaće se u skladu sa vremenskim uslovima - dodaje se u saopštenju.
Kurir.rs/Zrenjaninski