ITALIJAN NOVI KOMANDANT KFORA: General major Roberto Vergori preuzima dužnost od turskog generala Ozkana Ulutaša
Novi komandant KFOR-a biće italijanski general-major Roberto Vergori. On će dužnost preuzeti sutra od dosadašnjeg komandanta turskog general-majora Ozkana Ulutaša.
Ceremonija primopredaje dužnosti održaće se u glavnom štabu KFORA u kampu “Film City” u Pristini.
Ovo je 31. redovna godišnja rotacija KFOR-a, a odlazeći general-major Ozkan Ulutaš je bio dva puta komandant, od prošlog oktobra, do sada. I od oktobra 2023. do oktobra 2024. godine.
PROTOKOL PRIMOPREDAJE
Ceremonijom primopredaje predsedava komandant Združenih snaga NATO-a u Napulju, admiral Džordž Vikof, a ona se obavlja tako što odlazeći komandant predaje zastavu KFOR-a komandantu iz Napulja, koji je potom svečano uručuje novom komandantu.
Ovim činom autoritet nad snagama zvanično prelazi na novog generala.
ITALIJANI NAJČEŠĆE NA ČELU KFORA
Ove godine Italija preuzima komandu nad NATO snagama na Kosovu i Metohiji i od 99. godine ovu misiju najčešće su predvodili italijanski general-majori, 14 puta do sada.
Nov komandant Roberto Vergori ima izuzetno bogatu karijeru, službovao je u Avganistanu, Libanu, Libiji, Severnoj Makedoniji, ali je bio angazovan i na Kosovu i Metohiji.
U oktobru 2021. godine preuzeo je komandu nad Padobranskom brigadom “Folgore” čiji su pripadnici bili u misiji Kfora na Kosovu i Metohiji, između ostalog i na zaštiti manastira Visoki Dečani.
Postoje navodi u medijima da je po povratku italijanskog padobranskog puka, posle 6 meseci u KFORu, italijanski general rekao da su u „dinamičnom i složenom kontekstu, padobranci delovali sa „velikim profesionalizmom, i humanošću“, štiteći „manastir Dečani i slobodu kretanja“.
Kfor je na prostor Kosova i Metohije stigao 12. juna 1999. nakon što je usvojena Rezolucija Saveta bezbednosti UN1244 i tri dana nakon potpisivanja Vojno-tehnčkog sporazima u
Kumanovu i ima mandat, zasnovan na Rezoluciji 1244, da osigura bezbedno okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu i Metohiji.
Silvija Slamnig