Nov komandant Roberto Vergori ima izuzetno bogatu karijeru, službovao je u Avganistanu, Libanu, Libiji, Severnoj Makedoniji, ali je bio angazovan i na Kosovu i Metohiji.

U oktobru 2021. godine preuzeo je komandu nad Padobranskom brigadom “Folgore” čiji su pripadnici bili u misiji Kfora na Kosovu i Metohiji, između ostalog i na zaštiti manastira Visoki Dečani.

Postoje navodi u medijima da je po povratku italijanskog padobranskog puka, posle 6 meseci u KFORu, italijanski general rekao da su u „dinamičnom i složenom kontekstu, padobranci delovali sa „velikim profesionalizmom, i humanošću“, štiteći „manastir Dečani i slobodu kretanja“.

Kfor je na prostor Kosova i Metohije stigao 12. juna 1999. nakon što je usvojena Rezolucija Saveta bezbednosti UN1244 i tri dana nakon potpisivanja Vojno-tehnčkog sporazima u

Kumanovu i ima mandat, zasnovan na Rezoluciji 1244, da osigura bezbedno okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu i Metohiji.