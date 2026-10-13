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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i kandidat za budućeg premijera, 

- Kada izbrojimo glasove, obavestićemo vas o tome kako je narod glasao. I nikome na kugli zemaljskoj, ni spolja ni unutra, nećemo dati da prekraja narodnu volju. Nikome živom na kugli zemaljskoj, jer to je vaša volja, to je narodna volja. Za nas je vaša volja volja Boga. Naši protivnici ne govore o ovakvim programima. Kaže njihov prvi na listi, pitaju ga: "Koji je vaš zdravstveni program?" Njihov prvi na listi kaže: "Pa to vam je kao razlika između jednofazne i trofazne struje." - rekao je. 

Kako je dodao, jedva bi dočekali da uvedu sankcije Rusiji kada bi se dočepali vlasti. 

- Objasnite mi šta vam to znači. Samo mi objasnite, sem glupe aluzije, primitivne aluzije na broj 1 i na broj 3. Šta si ti rekao, u stvari? A šta ćete to da uradite za zdravstvo? Hoćete li kao od 2000. do 2012., kada ni jednu bolnicu niste podigli, ni jedan dom zdravlja, ni jedan klinički centar, ništa? Zamenili linoleum u liftu ministra zdravlja, to im je bio ceo posao koji su napravili. Šta god da ih pitate, odgovora nema. Pitate ih hoćete li da uvedete sankcije Rusiji, ćute. Zid! Zato što znaju da prvi dan, ukoliko bi osvojili vlast, da bi uvodili sankcije Ruskoj Federaciji. I znaju to, samo kriju to od vas, narode. Šta mislite? Samo razmislite!

Aleksandar Vučić na skupu "Ujedinjene Srbije" u Zaječaru Foto: Nemanja Nikolić

Sve o skupu u Zaječaru, pročitajte u našem tekstu OVDE.

Kurir.rs

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