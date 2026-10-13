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Blokader i opozicioni novinar Nemanja Šarović, koji na ulici zaustavlja i traži negativne komentare građana o Aleksandru Vučiću, naišao je na stariju gospođu koja je umesto da kritikuje Vučića, kritike uputila njemu.

Žena je, prema snimku koji se pojavio na društvenim mrežama, rekla da godinama prati njegovo političko delovanje.

- Nikakav čovek nisi, nemaš mrve obraza. Gledam te, pratim te, znam te - rekla je gospođa Šaroviću.

Ona je zatim nastavila da kritikuje njegov odnos prema sopstvenom narodu i rekla mu da "nije čovek jer laje i pljuje o svom narodu"

Posebno mu je zamerila političko delovanje i promene političkih stavova, nabrajajući radikale, opoziciju i Dragana Đilasa.

- Nikad goreg čoveka nisam videla od tebe. Ulizica, malo se ulizuješ radikalima, malo opoziciji, malo Đikiju - rekla je žena, a taj snimak postao je viralan na mrežama.

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