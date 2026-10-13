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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Ujedinjena Srbija", oglasio se iz svoje "škode" sa puta za Zaječar.

Vučić je ponovio, kao aluziju na blokaderske laži, da se obraća iz svog "helikoptera".

"Opet sam u helikopteru, putujem za Zaječar. Odlučio sam da svoj 'helikopter', inače Škodu Oktaviju iz 2006. godine, nazovem Sijuks, a šifra će biti 'Balkan Drdalek' – akronim nastao spajanjem imena mojih kopilota i mog", naveo je Vučić u videu objavljenom na Instagramu.

Obraćajući se iz "helikoptera", Vučić je rekao:

"Dragi narode, sada sam u helikopteru, baš kao i pre neki dan u Kragujevcu. Škoda Oktavia 206. Smislio sam i ime za ovaj helikopter: Amerikanci vole da daju ta imena prema plemenima, od Apača do Kajova. Najbolje da se ovaj moj helikopter zove Sijuks ili Komanči. Ipak Sijuks. Šifra: Balkan Drdalek".

Objašnjavajući zašto baš Balkan Drdalek, kaže: