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Ulaganje u zdravstveni sistem, obnovu bolnica, nabavku najsavremenije dijagnostičke opreme i obezbeđivanje inovativnih lekova našli su se u samom vrhu prioriteta državnih ulaganja u Srbiji.

Predstavljajući planove buduće politike, Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ i kandidat za premijera, najavio je sveobuhvatnu reformu zdravstvenog sektora koja predviđa da se, osim ulaganja u velike kliničke centre u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu, fokus stavi i na lokalne zdravstvene ustanove i izgradnju novih ambulanti, domova zdravlja i regionalnih bolnica.

1/7 Vidi galeriju Aleksandar Vučić obilazi Srbiju Foto: Instagram

Prema najavljenim planovima, u naredne dve do dve i po godine biće izdvojeno više od 1,3 milijarde evra za rekonstrukciju, izgradnju i opremanje 69 zdravstvenih objekata u 60 opština i gradova širom zemlje.

Gost "Pulsa Srbije" koji je analizirao šta sve donosi program vezan za zdravstvo u Srbiji bio je Mirsad Đerlek, član predsedništva SNS.

Pokretne ambulante i apoteke

Plan države je da adekvatna zdravstven nega bude dostupna svakom stanovniku Srbije, a Đerlek je objasnio kako su došli do sprovođenja takve ambicije.

- Gde god da neko živi, u velikom gradu ili najmanjem selu, mi se širimo duž cele Srbije, zato smo i nabavili pokretne ambulante i apoteke u vrednosti preko 250 miliona dinara. Naravno da će se ta nabavka nastaviti sa još 10 ambulanti i nekoliko apoteka kako bismo došli do svako pacijenta i da na kućni prag pružimo uslugu o kakvoj je mogao da sanja - započeo je Đerlek.

Mirsad Đerlek prokomentarsao je i ideju da manja mesta imaju adekvatne medicinske radnike, a to bi se sprovelo tako što bi se tamo davale veće plate za rad.

- Imamo problem jer svi lekari, normalno, žele da rade u velikim centrima. Međutim, nama je potrebna zdravstvena zaštita i u ruralnim područjima. Jedini način da rešimo taj problem jeste da nudimo stanove ili kuće lekarima, a kao što je Vučić rekao, plate tih lekara će biti znatno uvećane u odnosu na lekare koji rade u velikim gradovima - rekao je Đerlek.

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Moderna oprema

Đerlek je istakao i da postoji želja da se svaki dom zdravlja i svaka opšta bolnica opreme na najsavremeniji mogući način.

- Mi smo devastirani sistem, koji smo nasledili 2012., značajno unapredili i ojačali. Međutim, to nije dovoljno, tek smo na pola puta. Želimo da svaki dom zdravlja, opšta bolnica, poseduje skenere, magnetne rezonance, digitalne rengene... Zato što želimo brzu dijagnostiku koja obezbeđuje brže lečenje pacijenta. Predsednik je najavio ulaganja oko 1,3 milijarde evra. Zdravstvo menja lice, koje smo već jednom promenili, a sada nastavljamo u cilju da pokažemo još veću brigu prema zdravlju ljudi - rekao je Đerlak.

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Kurir.rs

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