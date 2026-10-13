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Nakon evropske premijere u Parizu, premijum brend AVATR započinje novu fazu globalne ekspanzije. Delta Auto Grupa dovodi AVATR na tržišta Srbije i Zapadnog Balkana, a prvi modeli, AVATR 06T i AVATR 07L, stižu u Srbiju do kraja ove godine, uz izuzetno konkurentno cenovno pozicioniranje u premijum segmentu.

Pariz, 12. oktobar 2026. godine– AVATR brend luksuznih električnih automobila koji spaja originalan dizajn, napredne tehnologije i potpuno novo poimanje luksuza, zvanično je najavio ulazak na evropsko tržište. Svojom premijerom u Parizu, gde su predstavljeni budući pravci razvoja i modeli namenjeni evropskom tržištu, AVATR je privukao pažnju prisutnih i najavio ambiciju da pomeri granice premijum električne mobilnosti. AVATR donosi novu dimenziju kineske automobilske industrije –high-premium segment u kom su vrhunski dizajn, napredna tehnologija i ekskluzivnost podjednako važni. Dok su kineski proizvođači već izgradili značajno prisustvo na evropskom tržištu električnih vozila, segment luksuznih kineskih automobila tek počinje snažnije da se razvija. AVATR je jedan od brendova koji će ga oblikovati, kako u Evropi, tako i na tržištu Zapadnog Balkana.

Foto: AVATR Technology/AVATR European Media Salon

Tehnologija svetskih giganata u automobilu budućnosti

Iza brenda AVATR stoji spoj ekspertize nekih od najvećih svetskih tehnoloških kompanija. Huawei, jedan od globalnih lidera u razvoju inteligentnih tehnologija, doprinosi naprednim digitalnim rešenjima, dok CATL, jedan od vodećih svetskih proizvođača baterija za električna vozila, donosi baterijske tehnologije nove generacije. Ovakva tehnološka osnova omogućava razvoj automobila koji objedinjuju inteligentne sisteme, električne performanse i inovacije osmišljene da vožnju učine intuitivnijom, bezbednijom i udobnijom. AVATR tako predstavlja novu generaciju električnih vozila u kojoj tehnologija nije samo dodatna funkcionalnost, već jedan od ključnih elemenata celokupnog iskustva vožnje.

Foto: AVATR Technology/AVATR European Media Salon

Jednako važan deo identiteta brenda je dizajn. U Globalnom dizajnerskom centru u Minhenu, pod vođstvom glavnog dizajnera Nadera Faghihzadeha, razvijena je filozofija „Emotive Luxury“ – emotivni luksuz, koja spaja futurističku estetiku, minimalističke linije i emocionalnu povezanost čoveka sa automobilom.

AVATR 06T i AVATR 07L, među prvim modelima namenjenim evropskim kupcima, predstavljaju upravo takav pristup. AVATR 07L je luksuzni SUV koji stavlja akcenat na prostranost, vrhunski komfor, uz impresivan panoramski ekran i tehnologije asistencije u vožnji. Sa druge strane, AVATR 06T donosi atraktivnu shooting brake karoseriju, koja spaja eleganciju sportskog automobila sa praktičnošću i prostranošću. Na događaju u Parizu predstavljen je i koncept AVATR T09, koji nagoveštava budući pravac dizajna brenda i otvara novo poglavlje u razvoju njegove modelske game.



Posebna pažnja posvećena je svakom detalju –od elektronskih spoljašnjih retrovizora sa kamerama i naprednih sistema asistencije pri parkiranju, do dvostrukih akustičnih stakala koja doprinose izuzetnoj zvučnoj izolaciji kabine. Tu su i sofisticirani sistemi aktivne i pasivne bezbednosti, osmišljeni da pruže visok nivo zaštite i sigurnosti u svakodnevnoj vožnji. Sva ova rešenja prate jednu ideju: da automobil postane inteligentan partner koji razume potrebe vozača, njegov drugi dom i prostor u kom se oseća autentično. AVATR tako postaje izraz ličnosti, životnog stila i ambicija svog vlasnika, u skladu sa filozofijom brenda „The Projection of Your Aspiration“.

Foto: AVATR Technology/AVATR European Media Salon

Od svetske premijere do srpskih puteva

AVATR je već prisutan u 70 zemalja i regiona širom sveta, sa više od 280.000 vlasnika automobila. Do 2030. godine planira proširenje poslovanja na 110 zemalja i regiona, dok je za evropsko tržište najavljeno šest modela u naredne tri godine.

Razvoj brenda zasniva se na snažnoj industrijskoj osnovi kompanije Changan Automobile, uz globalnu mrežu stručnjaka iz više od 30 zemalja i razvojne centre u Kini i Nemačkoj. Evropska ekspanzija podrazumeva i razvoj lokalnih prodajnih i servisnih mreža. U Norveškoj je već uspostavljena saradnja sa kompanijom RSA, dok je za Srbiju i tržišta Zapadnog Balkana partner Delta Auto Grupa.

Dolaskom modela AVATR 06T i AVATR 07L do kraja godine, domaće tržište dobija novog predstavnika visokog premijum segmenta električnih automobila. AVATR želi da domaćim kupcima ponudi spoj vrhunske tehnologije i prepoznatljivog dizajna, uz konkurentnu vrednost u svojoj klasi, i tako otvori novo poglavlje luksuzne električne mobilnosti na našim putevima.

1/13 Vidi galeriju AVATR donosi automobile budućnosti u Evropu i Srbiju Foto: AVATR Technology/AVATR European Media Salon