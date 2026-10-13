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Gradski odbor SNS-a u Čačku sapštio je da je odbornica u Skupštini grada Olivera Petrović napustila je opozicionu Grupu građana “Ivan V. Ćalović – Istina i čast“ i pristupila Srpskoj naprednoj stranci.

Oni su naveli da su srećni što sve veći broj građana Čačka prepoznaje Ujedinjenu Srbiju i Aleksandra Vučića kao najbolji izbor za budućnost, birajući mir, stabilnost i iskustvo, ali i jedinstvo umesto podela i sukoba.

- Još jednom se pokazuje da ljudi koji pripadaju patriotskim političkim opcijama ne mogu da podrže vređanje i ponižavanje našeg vladike Nikolaja ili generala Mladića, koje dolazi od kandidata takozvane studentske liste. Čačani ne mogu biti na istoj strani sa onima koji su pre nekoliko dana bojkotovali premijeru filma o deci Jasenovca i kojima je Picula strateški politički partner u Evropi- naveo je gradski odbor SNS-a Čačak u objavi na Instagramu.