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Ekipa Kurir televizije razgovarala je sa građanima koji došli na skup "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić" kako bi pružili podršku nosiocu te liste, a na pitanje zbog čega podržavaju politiku Aleksandra Vučića, odgovori su se uglavnom odnosili na penzije, plate, puteve, bolnice i, kako su naveli, rezultate koje vide u svakodnevnom životu.

Jedna od sagovornica posebno je privukla pažnju svojom izjavom o tome koliko joj Vučić znači, otkrivši i kako na njenu podršku reaguju njena deca.

- Podržavam ga zato što imamo sreću, fajdu, puteve, bolnice. Zlato, dajem obe ruke za njega. Ja, koliko moju decu cenim i volim, toliko i njega - rekla je ona.

Sagovornica Kurir televizije sa majicom "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić"
Sagovornica Kurir televizije sa majicom "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić" Foto: Kurir Televizija

Žena nije krila emocije, već je nastavila da govori o svojoj podršci Vučiću.

- Ja ga stvarno mnogo volim. Moja deca meni kažu: "Pa, mama, ti više voliš Vučića?" Pa, podjednako, ali ne znam, možda za sekundu više - poručila je sagovornica za Kurir TV.

Građani naveli šta im je važno

Ostali sagovornici istakli su da podršku predsedniku pružaju zbog, kako su naveli, rezultata, napretka i stabilnosti Srbije.

- Za svojih 70 godina nikad bolje nije bilo“, rekao je jedan građanin, navodeći penziju i druge stvari koje, prema njegovim rečima, utiču na kvalitet života.

Drugi su kao razloge za podršku izdvojili puteve, plate, penzije i mogućnost zaposlenja.

- Zato što je dobar čovek, zato se i borimo za njega da ostane - kaže sagovornik.

- Putevi, i plate, i penzije, i deca mi dobro rade, i svi zarađujemo. Ko hoće da radi, ima posla za svakog - naveo je jedan od sagovornika.

Sagovornica Kurir televizije nosi majicu sa natpisom "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić"
Sagovornica Kurir televizije nosi majicu sa natpisom "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić" Foto: Kurir Televizija

Pojedini građani rekli su da predsednika podržavaju zbog rezultata i očekivanja da će se takav razvoj nastaviti i u budućnosti.

Celu anketu možete pogledati u video ispod!

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"VOLIM VUČIĆA VIŠE OD SVOJE DECE" Baka se rasplakala pred kamerama Kurira govoreći o Aleksandru Vučiću - Otkrila šta su joj deca rekla! (VIDEO) Izvor: Kurir televizija

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