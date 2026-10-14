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Energetska sigurnost Srbije, sudbina Naftne industrije Srbije i planovi za očuvanje stabilnog snabdevanja energentima pitanja su od kojih zavise privreda, građani, ali i budućnost naše zemlje.

U vremenu velikih geopolitičkih potresa i energetske neizvesnosti, Srbija se suočava sa ozbiljnim izazovima, pa traži rešenja koja će obezbediti stabilnost i sigurnost. Dogovor Putina i Trampa odjeknuo je čitavim svetom, a glavno pitanje je kako će ovaj sporazum uticati na tržište dizela u Srbiji.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Gošća jutarnjeg programa "Redakcija" na Kurir televiziji koja je odgovorila na ova i mnoga druga pitanja, bila je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu, Dubravka Đedović Handanović.

Stabilno snabdevanje energentima

Đedović Handanović je pričala o grejanju u Srbiji, da li smo

- Srbija je spremna za grejnu sezonu, iako su preko dana temperature prijatne, uveče i ujutru je hladnije. Energetska situacija u svetu i Evropi je zabrinjavajuća i to traje od početka ove godine. Za nas, ta neizvesnost i problemi koji građani nisu osetili, ali za nas u vladi je neizvesnost trajala od prošle godine kada je NIS u pitanju. Drago mi je da smo se uspešno izborili sa svim izazovima, na pumpama ništa nije falilo, niti je bilo poteškoća u snabdevanju. U okolnim zemljama je bilo izazova u proteklih šest meseci, bila su ograničenja goriva i nestašica na pumpama uz ozbiljna poskupljenja. Spremni smo za grejnu sezonu, kao i sve toplane, probe su završene - započela je Đedović Handanović, pa dodala:

- Veoma važno je grejanje onih delova Srbije koji se greju zahvaljujući postrojenjima Elektroprivrede, kao naprimer Veliki Crljeni gde elektrana nije radila devet meseci, ali je od juče jedan kotao priključen na mrežu kako bi se grejalo to mesto jer nema alternative. Naravno, cilj nam je da idemo u tranziciju, to smo započeli, pa smanjujemo emisiju štetnih gasova, ali ne smemo preko noći da donosimo teške odluke koje bi ugrozili grejanje u pojedinim delovima Srbija.

Đedović Handanović je istakla da se vodi računa o zaposlenosti, cenama i energentima za čitavu Srbiju.

- Delovi zemlje koji se oslanjaju na rudarstvo, ljudi moraju da znaju da su im sigurna radna mesta, a to smo dokazali i zapošljavanjem novih ljudi, konkretno kada je Kolubarski basen u pitanju, ali i cela Elektroprivreda, pa smo u poslednje tri godine zaposlili 2.913 ljudi. Brinemo za građane i kada su u pitanju radna mesta, energenti i cene - rekla je Đedović Handanović.

Geopolitički izazovi

U ovako turbulentno vreme, Đedović Handanović je za Kurir objasnila kako se Srbija održava bez da građani budu ugroženi na bilo kakav način.

1/4 Vidi galeriju Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović sa članovima Odbora direktora NIS-a razgovarala o poslovanju kompanije. Foto: EMIJO

- Energetika zavisi od geopolitike, a mi smo uspeli, na čelu sa Vučićem, da uspešno vodimo spoljnu politiku, a time ne dovedemo u pitanje snabdevanje energentima i to po najboljim uslovima za naše građane.

Đedović Handanović se osvrnula na račune za struju, ali i subvencije za domaćinstva.

- Pre svega, najvažnije je da Srbija izdvaja za pomoć najugroženijima, a pre svega kada su u pitanju računi za el. energiju. Treću godinu zaredom pomažemo najugroženijim penzionerima, odnosno sa minimalnom penzijom koja iznosi 31.092 dinara, a moram da kažem da se minimalna penzija značajno uvećala u odnosu na protekle dve godine. Tim penzionerima se skida 1.000 dinara ukoliko imaju brojilo, dakle ne moraju da čekaju šaltere, niti da čekaju posebnu proceduru. Omogućili smo takav popust, a ti ljudi su uglavnom uredne platiše, pa imaju dodatan popust od pet posto, pa to može da ispadne 1.500 dinara popusta, što je značajno u grejnom periodu godine. Za subvencije možete da se prijavite u vašoj opštini ili gradu. Do sada smo pomogli 50.000 domaćinstava širom Srbije da renovira kuću tako da im stižu manje računi, pa tu spadaju izolacije, novi proziri, i tako dalje. Država pomaže subvencijama, zavisi za šta se ljudi prijave, ali one idu od 140.000 do 550.000, u zavisnosti od prijave i pokrivaju oko 50-60% izdataka radova. Socijalno ugroženi imaju subvencije od 90% za troškove radova, pa i ti građani mogu da urade nešto za svoj dom što će smanjiti račune dugoročno. Ljudi su prezadovoljni, lično sam išla da uručim subvencije - rekla je Đedović Handanović, pa nastavila:

Foto: Kurir Televizija

- Socijalno ugroženi mogu cele godine da ostvare popust, mogu da odu da se prijave u opštinu ili grad. Mi uspevamo da pomognemo do 200.000 građana.

Naftna industrija Srbije

Đedović Handanović je odgonetnula šta možemo da očekujemo i koliko da budemo optimistični kada je ova kompanija u pitanju jer vidimo da se velike sile sudaraju oko ovakvih pitanja.

- To nije pitanje optimizma, već mudre politike koju je Srbija vodila na čelu sa Aleksandrom Vučićem. Za građane je to bitno, ipak neko razmišlja ceo dan i noć o njima, a mi smo sledili tu politiku i nadam se da će nastaviti to da radi kao premijer. Nema bolje alternative za Srbiju, a naročito kada pričamo o geopolitici, pogotovo danas, kada ima puno sila koje se bore za svoje mesto. Videli smo dogovor Trampa i Putina, pa će se 300.000 tona odmah pustiti na tržište od strane Rusije, potom 500.000 tona, a onda i milion. To će korigovati cene, ali to predstavlja i relaksaciju sankcija od strane SAD, a podsetiću da Srbija nije uvela sanckije Rusiji i da je odolela svim izazovima od Amerike, EU, ali smo i od opozicije čuli da Vučić neće moći da vodi takvu politiku balansiranja. Međutim, pokazali smo da je moguće voditi politiku koja je u interesima Srbije, a ne nekih trećih. Štitimo naše interese, kao što Tramp ovim dogovorom štiti interese Amerikanaca kako bi se korigovale cene dizel - rekla je Đedović Handanović, pa dodala:

Foto: Kurir

- Mi cene držimo pod kontrolom, a u najtežim situacijama nije dolazimo do skoka cena. Država je intervenisala na tržište, smanjila akcize, pustila rezerve. 2012. imali smo nula tona rezervi naftnihi derivata, pa smo ulagali baš za ovakve situacije i to je rad koji se ne vidi i o kojem se ne priča svaki dan, ali kada dođe kriza, građani vide da ništa ne fali. To je rezultat rada. To smo mogli da uradimo jer smo se odgovorno spremali kao odgovorna država, a građani ne bi trebalo da zaborave da to može da se promeni jako brzo. Kada nema strateškog razmišljanja, sve se sruši kao kula od karata, sve rezerve se istroše, a tako je izgledalo ovde do 2012. godine.

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Kurir.rs

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