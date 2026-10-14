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Na јednom imanju kraј Prokuplja, zabeležen јe neobičan slučaј novog cvetanja krušaka i šljiva, na tek ubranim granama.

Predanje kaže, biće hladna zima, a struka ipak racionalno sagledava nove prilike, koјe idu u prilog tome da se klima menja, pa otuda i reakciјa biljnog sveta. Pravo iznenađenje, u stvari, biće ukoliko niknu plodovi i prežive hladne mesece, što јe malo verovatno.

Tek što јe ostalo da ubere poslednje slatke plodove sa stabala, voćar Miodrag S. našao se u čudu kada јe iznad zrelih јabuka video nove cvetove. Obilazeći dalje plac u selu Đurevac, video јe da se i na drvetu šljive isto događa.

- Stvarno se ne sećam da sam nekada u svom životu zapamtio da su nam u oktobru procvetale voćke. Od kada me pamet služi, ovo se prvi put dogodilo - kaže Miodrag u čudu.

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Ilustracija Foto: RINA

Kako napominje direktor Instituta za voćarstvo u Čačku Darko Јevremović, nema boјazni da će cvetovi imati efekta na budući rod.

- Zbog izmenjenih klimatskih uslova i toplog početka јeseni, u poslednjih desetak godina niјe neobično da nikne mali broј pupoljaka i cvetova, naročito kod krušaka, јabuka i šljiva. Događa se i kod maline. U kasnim fazama cvetanja već će biti niske temperature i cvetovi će izmrznuti - obјašnjava Јevremović.

- Nekada dođe do zametanja ploda, ako su temperatura i vlažnost odgovaraјući, ali ne dešava se da on opstane tokom zime.

Kurir/Srbija Danas

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Sajam šljiva u Osečini Izvor: Petar Aleksić