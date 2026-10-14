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Lozničane su jutros dočekali topli radijatori u stanovima i poslovnim prostorijama, a iz lozničkog JKP "Toplana" potvrđeno je da je to danas topla proba iz koje praktično kreće nova grejna sezona. Narednih dana oni će rad, zbog velikih razlika u jutarnjim, najvećim dnevnim i večernjim temperaturama, usklađivati sa vremenskim prilikama.

Za razliku od prošle godine, ove je maltene ispoštovan kalendar i isporuka toplotne energije počela je samo dan pre 15. oktobra, dok se prošle jeseni požurilo kao nikada ranije, čak dvanaest dana pre pošto je grejanje startovalo od 3. oktobra."Toplana" je sve pripremne radnje obavila blagovremeno pa je bila već danima ranije spremna da zagreje stanove i poslovne prostorije korisnicima njihovih usluga. Iz
preduzeća ističu da se sa isporukom toplotne energije na teritoriji Grada Loznice uspešno startovalo, a na korisnike apeluju da odmah prijave eventualna curenja i slične probleme kako bi se brzo reagovalo i oni bili otklonjeni.

Cene grejanja iste od 2013. godine

Inače, korisnici usluga lozničke "Toplane" su u još jednu sezonu ušli po cenama koje važe još od 2013. godine.

Podsetimo, grejna sezona kalendarski treba da traje do 15. aprila, mada je poslednjih godina gotovo redovna pojava da bude produžavana bar po nekoliko dana. Inače, radijatori u Loznici mogu biti topli najkasnije do 3. мaja, a onda se definitivno gase.

(Kurir.rs)

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