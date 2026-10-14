"ZAŠTO NAM PRETITE SMRĆU, ČEDOMIRE?" Haos na liniji Kokanović - Marinika Tepić, advokat spominje hladnjače: "POTOPIMO GAMAD" (FOTO)
- Čedomir Kokanović objavio je fotografiju potopljenog bilborda koalicije 'Evropska Srbija' i uz nju napisao uvredljive poruke o Mariniki Tepić, Zdravku Ponošu i Goranu Ješiću
- Marinika Tepić ga je optužila da njoj i njenim političkim saradnicima preti smrću i da ih obeležava kao leševe u hladnjači
Sukobi unutar opoziciono-blokaderskog tabora žešći su iz dana u dan, a ovoga puta je advokat Čedomir Kokanović, poznat po najgnusnijim uvredama koje je upućivao ženama, dao novu dimenziju, tako što je objavio fotografiju potopljenog predizbornog bilborda koalicije "Evropska Srbija", na kojem su prikazani Marinika Tepić, Zdravko Ponoš i Goran Ješić.
- Potopimo žvalavu gamad ispod 0,9 odsto. Neka kopilad sama plate svoju smrdljivu kampanju - napisao je Kokanović uz objavu slike bliborda koji je potoplje u vodu.
Na objavu je reagovala Tepićeva, koja je Kokanovića optužila da njoj i njenim političkim saradnicima preti smrću.
- Zašto nam pretite smrću, Čedomire? Zašto nas obeležavate kao leševe u hladnjači? To kao član Ustavobranitelja, advokat ili…? - napisala je ona.
Nakon toga, Kokanović je napisao na Iksu da je Marinika Tepić zapravo osnivač profila pod nazivom "nepobediva 77"
- Neka me ubedi neko da Nepobediva 77 nije Marinika Tepić. Neka me ubedi neko da nije upravo MARINIKA TEPIĆ izmislila izraz HLADNJAČARI MALENI❓- napisao je on i ponovo podelio post bilborda koji tone i napisao:
- Hladnjačarka malena - nepobediva 77.