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- Potopimo žvalavu gamad ispod 0,9 odsto. Neka kopilad sama plate svoju smrdljivu kampanju - napisao je Kokanović uz objavu slike bliborda koji je potoplje u vodu.

Na objavu je reagovala Tepićeva, koja je Kokanovića optužila da njoj i njenim političkim saradnicima preti smrću.

- Zašto nam pretite smrću, Čedomire? Zašto nas obeležavate kao leševe u hladnjači? To kao član Ustavobranitelja, advokat ili…? - napisala je ona.

Nakon toga, Kokanović je napisao na Iksu da je Marinika Tepić zapravo osnivač profila pod nazivom "nepobediva 77"

- Neka me ubedi neko da Nepobediva 77 nije Marinika Tepić. Neka me ubedi neko da nije upravo MARINIKA TEPIĆ izmislila izraz HLADNJAČARI MALENI❓- napisao je on i ponovo podelio post bilborda koji tone i napisao: