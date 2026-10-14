"HVALA ŠTO STE ME IZABRALI ZA SVOG ČOVEKA"

"HVALA ŠTO STE ME IZABRALI ZA SVOG ČOVEKA"

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- Možete li mi pomoći sa izborom imena za ove divne pse? Ove štence našli smo napuštene, ostali su bez majke, prepušteni sami sebi. Čim su mi ih pokazali znao sam da ne mogu da ih ostavim na ulici, i da moram bar privremeno da im pomognem, rekao je Aleksandar Vučić.

Nosilac liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija raznežio je danas Srbiju oglasivši se na svom Instagramu.

Foto: Pritnscreen/TikTok/Ja sam Aleksandar

- Ljubav je tolika da sam odlučio da dvoma dam njihov zauvek dom, a druga dva psa ćemo udomiti kod komšija.

- Hvala što ste me izabrali za svog čoveka. Znam da ćete mi vratiti na najbolji način - iskrenom ljubavlju i vernošću!, poručio je Vučić dodavši da su se za kratko vreme vezali za njega i da tek sad razume svoju ćerku i njenu ogromnu ljubav prema životinjama.

- Moramo imena da im damo, dve ženke i jedan mužjak, a ovde će da ostane jedan ili dva,a već smo dva a možda i tri dogovorili ovde u komšiluku, hoće ljudi da ih čuvaju, rekao je Vučić.