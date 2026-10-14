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Američki Stejt department ponovio je da pokretanje strateškog dijaloga sa Prištinom zavisi od stvaranja odgovarajućih uslova, uključujući ispunjavanje obaveza prema Srbima na Kosovu i Metohiji.

U odgovoru za Radio Slobodna Evropa, Stejt department je ponovio stav iznet u julu, bez preciziranja da li je Priština postigla napredak ka ispunjavanju uslova ili koje konkretne korake još treba preduzeti.

"Ostajemo posvećeni unapređenju zajedničkih interesa Sjedinjenih Država i naroda Kosova“, rekao je portparol Stejt departmenta.

(Kurir.rs/Tanjug)

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