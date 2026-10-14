SKANDAL U NIŠU! Blokaderi prekrečili mural Ratka Mladića, pa ispisali "STUDENTI POBEĐUJU" – Zašto im smeta srpski identitet?
- U Rudničkoj ulici u Nišu prekrečen je mural posvećen Ratku Mladiću, a preko njega je ispisana parola 'studenti pobeđuju'.
- Pre toga su sa studentskog skupa udaljeni mladići koji su nosili zastavu sa likom generala, što je izazvalo nove kontroverze.
Nakon skandala na poslednjem studentskom skupu u Nišu, kada su sa okupljanja udaljeni mladići koji su doneli zastavu sa likom generala Ratka Mladića, što je dokumentovano fotografijama i video-snimcima, usledio je novi događaj koji je izazvao kontroverze.
U Rudničkoj ulici broj 12 prekrečen je mural posvećen generalu Ratku Mladiću, a preko njega ispisana parola "studenti pobeđuju".
Fotografije nastale pre i posle prekrečavanja jasno pokazuju da je mural sa siluetom generala i porukom "Nije umro onaj kojeg narod pamti“ gotovo potpuno prekriven bojom.
Ovaj čin otvara ozbiljna pitanja o odnosu prema srpskoj istoriji, nacionalnom identitetu i pravu na drugačije mišljenje.
Nakon udaljavanja mladića sa zastavom Ratka Mladića sa studentskog skupa, sada je uklonjen i mural posvećen generalu. Da li je reč o slučajnosti ili o nastavku iste političke i ideološke poruke?
Posebno se postavlja pitanje da li je brisanje simbola koje većina građana smatra delom srpske istorije postalo zamena za konkretan politički program.
Umesto odgovora na pitanja o programu, ekonomiji i budućnosti Niša, javnost se ponovo suočava sa pokušajem brisanja srpskog identiteta i istorije naše zemlje.
(Kurir.rs)