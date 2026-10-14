Slušaj vest

Nakon skandala na poslednjem studentskom skupu u Nišu, kada su sa okupljanja udaljeni mladići koji su doneli zastavu sa likom generala Ratka Mladića, što je dokumentovano fotografijama i video-snimcima, usledio je novi događaj koji je izazvao kontroverze.

U Rudničkoj ulici broj 12 prekrečen je mural posvećen generalu Ratku Mladiću, a preko njega ispisana parola "studenti pobeđuju".

Fotografije nastale pre i posle prekrečavanja jasno pokazuju da je mural sa siluetom generala i porukom "Nije umro onaj kojeg narod pamti“ gotovo potpuno prekriven bojom.

00:07 Blokaderi prekrečili mural Ratku Mladiću u Nišu Izvor: Kurir

Ovaj čin otvara ozbiljna pitanja o odnosu prema srpskoj istoriji, nacionalnom identitetu i pravu na drugačije mišljenje.

Nakon udaljavanja mladića sa zastavom Ratka Mladića sa studentskog skupa, sada je uklonjen i mural posvećen generalu. Da li je reč o slučajnosti ili o nastavku iste političke i ideološke poruke?

Niš mural Ratko Mladić blokaderi Foto: Kurir

Niš mural Ratko Mladić blokaderi Foto: Kurir

Niš mural Ratko Mladić blokaderi Foto: Kurir

Posebno se postavlja pitanje da li je brisanje simbola koje većina građana smatra delom srpske istorije postalo zamena za konkretan politički program.

Umesto odgovora na pitanja o programu, ekonomiji i budućnosti Niša, javnost se ponovo suočava sa pokušajem brisanja srpskog identiteta i istorije naše zemlje.