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Doskorašnji predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je plan razvoja istoka zemlje zasnovan na šest ključnih stubova: industriji i metalurgiji, zapošljavanju mladih, energetici, saobraćaju i logistici, turizmu, te ulaganjima u zdravstvo i obrazovanje. Glavni cilj je otvaranje novih radnih mesta i bolje saobraćajno povezivanje ovog dela zemlje koji je godinama bio zapostavljen.

U sklopu političkih poruka uoči predstojećih izbora, Vučić je pozvao građane da glasaju po svojoj savesti i naglasio da se izborna volja mora odbraniti.

Fokus se konačno pomera ka jugu i istoku

Članica Predsedništva SNS Marina Raguš istakla je da je preusmeravanje investicija prema istoku i jugu zemlje ključni politički i ekonomski pomak u ovom trenutku.

- Pre svega nam je važno da odbranimo izbornu volju građana, ali je jednako bitno da ljudi na istoku i jugu Srbije čuju planove kandidata za budućeg premijera. Raduje me što se fokus pomera na ove krajeve. Ranije se više ulagalo u sever jer je imao razvijeniju infrastrukturu, što je investitorima presudno, pa se više računalo na strpljenje i razumevanje građana juga i istoka. Drago mi je što veliki broj novih investicija sada ide upravo na jug, gde je i Aleksandar Vučić započeo svoju kampanju, a verujem da će je tamo i završiti - poručila je Raguš.

Ona se osvrnula i na organizaciju rada buduće izvršne vlasti i izazove koje donose savremene tehnologije.

Marina Raguš, članica Predsedništva SNS Foto: Kurir Televizija

- Sastav kabineta je na budućem premijeru da odluči, ukoliko nam narod ukaže poverenje. Nalazimo se u jeku nove industrijske revolucije u kojoj se sve promenilo i koja od nas zahteva novu, algoritamsku pismenost. Promene će se dešavati znatno brže i drastičnije nego što bilo ko očekuje, zbog čega su nam potrebni odgovori prilagođeni trenutku u kom živimo - istakla je Raguš i dodala:

- Aleksandar Vučić svoju snagu crpi isključivo iz naroda, koji su određeni centri moći pokušali da slome jer Srbija vodi samostalnu i nezavisnu politiku - ne odriče se Kosova i Metohije, ne uvodi sankcije Rusiji i ne proteruje kineske kompanije. Zato je od presudnog značaja da 25. oktobra svi izađemo na izbore i kao jedan tim pošaljemo jasnu poruku onima koji su pokušali da unazade zemlju. Narod treba jače nego ikada da da svoj odgovor na najlepši i najdemokratskiji način - olovkom, glasanjem za listu pod brojem 1 'Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija'.

Ko snosi odgovornost: Od resornih ministarstava do opozicionih redova

Iako se infrastrukturni i ekonomski napredak ne dovodi u pitanje, ostaje otvoreno pitanje odgovornosti lokalnih samouprava i nadležnih resora zašto pojedina obećanja u prethodnom periodu nisu brže realizovana. S tim u vezi su i najave o smanjenju buduće vlade na svega 12 ministarstava, kako bi se uveo jasniji red i precizno definisala odgovornost svakog funkcionera.

Govoreći o političkoj sceni i dešavanjima u prosvetno-studentskim krugovima, prof. dr Stevica Deđanski iz Centra za razvoj međunarodne saradnje oštro je kritikovao pozadinu pojedinih opozicionih inicijativa.

- Mnogi koji su se našli na takozvanoj studentskoj listi uopšte ne znaju kako su tu dospeli, a kamoli kako su došli do svojih pozicija. Držim predsednika za reč da se to gnezdo razbije. Tu se nalazi mali, marginalni deo studenata koji je zloupotrebljen, dok je deo profesora korumpirao čitavu priču kako bi instalirao svoje ljude. Neulazeći u to kakav profesor može da bude neko poput Bakića, sporno je i kako su pojedini profesori uopšte birani na te funkcije. Sve to mora da se preispita, a odgovorni moraju biti odstranjeni - kaže Deđanski.

05:07 Izbori su od presudnog značaja! Vučić svoju snagu crpi isključivo iz naroda Izvor: Kurir televizija

Deđanski naglašava da su pred vladajućom koalicijom tri ključna zadatka nakon izbornog dana.

- Pred nama su tri ključna koraka. Prvi je da izađemo na izbore i ostvarimo ubedljivu pobedu sa više od 15 odsto razlike. Drugi korak je formiranje parlamenta uz potpunu zaštitu države i sprečavanje bilo kakvog haosa. Kada opozicija uđe u skupštinske klupe, sledi treći korak, otvoriće se sve karte i počeće međusobni sukobi unutar njihovih redova. Svi oni znaju da je u igri ogromna količina novca i počevši od pitanja gde su završile te milijarde, sve ono o čemu danas govorimo izbiće na videlo. Međutim, uslov za sve to jeste ubedljiva pobeda na izborima - kaže Deđanski.

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Kurir.rs

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