"ODLIČNI ODNOSI" Imark: Srbija i Švajcarska su bliže nego što mislimo
Poslanik Nacionalnog saveta Švajcarske i kopredsedavajući Parlamentarne grupe prijateljstva Švajcarska - Srbija Kristijan Imark ocenio je da su odnosi Srbije i Švajcarske odlični, kao i da i Srbija i Švajcarska pridaju veliki značaj nezavisnosti i samostalnom odlučivanju, a posebno je je istakao značaj predstojeće međunarodne izložbe EXPO 2027 u Beogradu.
Imark je u autorskom tekstu za dnevni list "Politika" izneo utiske o nedavnoj poseti Srbiji, ukazujući na značajan potencijal za dalje unapređenje bilateralnih odnosa.
Naveo je da je zajedno s kolegom, poslanikom Romanom Birgijem, upoznao zemlju ponosnu na istoriju, ali snažno okrenutu budućnosti, a posebno će pamtiti izuzetno gostoprimstvo, otvorene razgovore i srdačnost naših domaćina.
Kurir.rs/Tanjug