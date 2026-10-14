Poslanik Nacionalnog saveta Švajcarske i kopredsedavajući Parlamentarne grupe prijateljstva Švajcarska - Srbija Kristijan Imark ocenio je da su odnosi Srbije i Švajcarske odlični, kao i da i Srbija i Švajcarska pridaju veliki značaj nezavisnosti i samostalnom odlučivanju, a posebno je je istakao značaj predstojeće međunarodne izložbe EXPO 2027 u Beogradu.